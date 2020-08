Tom Dumoulin over gele trui Alaphilippe: “Ideale situatie voor ons” maandag 31 augustus 2020 om 15:09

Tom Dumoulin is maandag met lichte knieklachten opgestapt in de derde etappe van de Tour de France. Na zijn valpartij in de tweede rit sprak de kopman van Jumbo-Visma al over een kleine tik op zijn knie. “Ik heb goed geslapen”, aldus Dumoulin. “En ik heb een kleine blauwe plek op mijn knie.”

Dumoulin verwacht dat de kwetsuur hem geen parten gaat spelen. “Dat komt wel goed”, zegt de Limburger. “Het laat nog maar eens zien dat je altijd geconcentreerd moet blijven in de Tour de France. Tot nu toe gaat alles volgens plan. Dat Deceuninck-Quick-Step nu de gele trui heeft, maakt het een ideale situatie voor ons.”

Dumoulin staat na twee etappes tiende in het algemeen klassement, op zeventien seconden van leider Julian Alaphilippe.

In een opiniestuk op WielerFlits schreef Raymond Kerckhoffs eerder vandaag dat de gele trui voor de Fransman van Deceuninck-Quick-Step ‘een geschenk is’ voor Jumbo-Visma.