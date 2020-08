Opinie | Gele Alaphilippe geschenk voor Jumbo-Visma

De wet van de té grote inhaligheid. In het peloton hadden al decennialang vele kampioenen met deze wetmatigheid te maken. Wanneer je de concurrentie niks gunt, maak je geen bondgenoten. Zeker wanneer je in een grote ronde voor het eindklassement rijdt, moet je op bepaalde momenten met sommige teams een gelijk belang hebben. Dat Julian Alaphilippe van de sterke Deceuninck-Quick-Step-formatie in Nice de ritwinst en de gele trui pakt, is voor Jumbo-Visma misschien wel het best denkbare resultaat om de Côte d’Azur te verlaten

In de aanloop naar de Tour de France hadden de teammanagers Patrick Lefevere en Richard Plugge een afspraak in het Van der Valk-hotel in Rotterdam. Er zat enige spanning op de lijn na de door Dylan Groenewegen veroorzaakte valpartij van Fabio Jakobsen in de eerste rit van de Ronde van Polen. Beide teammanagers zijn echter grote persoonlijkheden die over de emotie van het heftige voorval heen kunnen stappen. Het thema veiligheid staat zeker na de recente gebeurtenissen bij beiden hoog op de agenda. De vredespijp die in de havenstad gerookt werd, schept een band die makkelijk opgepakt kan worden wanneer beide teams in de koers een gezamenlijk doel hebben.

Het machtsvertoon dat Jumbo-Visma de koers de afgelopen twee dagen in handen durft te nemen, is eigenlijk het meest opvallende feit uit het openingsweekeinde van deze 107e Ronde van Frankrijk. Als koningen rijden de mannen van geel-zwart op kop. Hoe ze in de openingsrit in de spekgladde afdaling van de Col de Rimiez de wedstrijd neutraliseren is van grote klasse. ‘Der Panzerwagen’ Tony Martin kruipt in de rol van safety car, terwijl Primož Roglič zich een ware ‘patron’ toont door Astana tot orde te roepen.

Gewicht

Ook in de tweede rit schuwt de supermarktformatie het niet om het voortouw te nemen. In een etappe met duizelingwekkende afdalingen zoals de Col de Turini is het verstandig om vanaf de eerste lijn uit de problemen te blijven. Toch vraag ik me af of de Nederlandse formatie niet té gulzig op kop koerst. Wanneer je voor Tourwinst gaat, moet je in de eerste week immers proberen om zoveel mogelijk krachten te sparen. Het klassement wordt vrijwel altijd in de loodzware slotweek gemaakt en juist daar moet je de kracht van het team pas echt laten gelden.

In de aanloop naar, op en voorbij de Col d’Èze bepalen Robert Gesink, Tony Martin en Wout van Aert het tempo. Het geel-zwart kleurt het front van het eerste peloton. Net zoals dit de afgelopen weken in de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné gebeurde. Na afloop van deze rittenkoersen waarschuwde Dumoulin dat we dit beeld zeker niet in de Tour moesten verwachten. “De Tour de l’Ain is drie dagen en de Dauphiné vijf dagen. Die wedstrijden zijn totaal niet te vergelijken met een Tour van drie weken”, gaf de Maastrichtenaar toen al aan dat je in een grote ronde niet het gewicht van de koers vanaf de eerste dag moet dragen.

Op negen kilometer van de streep op de Col des Quatre Chemins ontsnappen publiekslieveling Julian Alaphilippe, de sterke debutant Marc Hirschi en Adam Yates. Op dat moment zakken de Jumbo’s terug naar de tweede lijn en nemen niet het voortouw in de achtervolging. Dan blijkt ook direct dat de manschappen van INEOS Grenadiers wel degelijk het heft in handen nemen wanneer zij dat nodig achten.

Ideaal scenario

Heel even komen de twee favoriete teams letterlijk met elkaar in de knoop. Wanneer Dumoulin even naar achteren kijkt, heeft hij niet in de gaten dat Michael Kwiatkowski inschuift. De Pool tikt het voorwiel van de Maastrichtenaar aan die hierdoor zijn evenwicht verliest. Van opzet is geen sprake. Gelukkig weet Dumoulin de val redelijk te breken, maar het bewijst nog eens dat overal het gevaar in een grote ronde loert.

Dat de drie aanvallers weg blijven en met de minimale voorsprong van twee seconden het eerste peloton op de Promenade des Anglais voorblijven is een prima scenario voor Jumbo-Visma. Dat de gele trui om de schouders van Alaphilippe komt en de sterke formatie van Deceuninck-Quick-Step nu die leidersplaats gaat verdedigen, geeft de Nederlandse formatie de komende dagen wellicht enige rust.

Vorig jaar zagen we dat de mannen van Lefevere als geen ander weten hoe je in de Tour de koers kunt controleren. Destijds wist Alaphilippe het maillot jaune liefst 14 dagen om zijn schouders te houden. En nu heeft hij met specifieke hardrijders als Bob Jungels, Kasper Asgreen, Michael Mørkøv, Dries Devenyns en Tim Declercq opnieuw een sterk team om zich heen om die gele trui te verdedigen.

Voor Jumbo-Visma zou het ideaal zijn als de Fransman de komende dagen die leidende positie kan behouden. Een betere bondgenoot dan Deceuninck-Quick-Step is er in de eerste Tourhelft niet te vinden. En daarmee kunnen de mannen rond Primož Roglič en Tom Dumoulin zoveel mogelijk krachten sparen voor het belangrijke tweede deel. Laat het gewicht van de Tour voorlopig maar zoveel mogelijk over aan de manschappen van Alaphilippe.