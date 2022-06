Tom Dumoulin na laatste NK: “Blij dat ik een beetje mee kon doen”

Video

Na lang in de kopgroep te hebben gezeten zag Tom Dumoulin op zijn laatste NK zijn Jumbo-Visma-ploeggenoot Pascal Eenkhoorn winnen. Samen met het NK tijdrijden was dit zijn eerste wedstrijd nadat hij aankondigde te stoppen na dit wielerseizoen. “Ik wilde lekker koersen, maar ik wist dat ik op de beste mannen een beetje te kort zou komen. We zijn heel blij als ploeg”, vertelt de 31-jarige renner aan WielerFlits.