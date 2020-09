Tom Dumoulin na een week vijfde in de Tour: “Maar Primoz is een stapje beter” zaterdag 5 september 2020 om 08:41

Tom Dumoulin schoof in de waaieretappe naar Lavaur, door het wegvallen van Tadej Pogačar, op naar de vijfde positie in de Tour de France. Daarmee handhaaft hij zich in de top van het klassement. “Maar Primož Roglič is wel de eerste man bij ons.”

“Momenteel proberen we mij in het klassement te houden en dat gaat heel goed”, zei Dumoulin in NOS De Avondetappe. “Maar Primož is de eerste man van ons. Hij is heel dominant en voelt zich erg sterk, hij wint natuurlijk ook die etappe naar Orcières-Merlette. In die rit was ik juist bezig met aanklampen, dus dat is wel een beetje het verschil. Ik zat er wel bij, dus ben echt niet slecht. Maar op dit moment is Primož een stapje beter.”

Na de eerste week staat de Nederlander op de vijfde plaats. “En het gaat gewoon heel goed. We wonnen al drie ritten, beide kopmannen op twee en vijf in het klassement, het kan niet beter.” In de bergetappe van vandaag, over de Port de Balès naar Loudenvielle, verwacht hij wel koers. “De Pyreneeën zijn niet superlastig dit jaar en het zijn ook maar twee ritten. Maar dit is wel echt een zware rit. En die gaan we wel aangrijpen als we kansen zien.”