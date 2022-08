Tom Dumoulin mag telefoontje verwachten van Intermarché-Wanty-Gobert

Intermarché-Wanty-Gobert hoopt Tom Dumoulin in de toekomst een rol te geven binnen de ploeg. Dat heeft performance manager Aike Visbeek laten weten in een interview met Het Nieuwsblad. Hij ziet in Dumoulin, die na dit seizoen stopt met wielrennen, iemand die het team kan helpen op het gebied van tijdrijden.

Visbeek en Dumoulin kennen elkaar goed uit hun tijd bij Team Sunweb, waar ze onder meer nauw samenwerkten in het jaar dat de Limburger de Giro d’Italia won. Inmiddels zijn ze allebei vertrokken bij het huidige Team DSM. Visbeek is een van de sportieve beleidsbepalers bij Intermarché-Wanty-Gobert en Dumoulin koerst al drie jaar voor Jumbo-Visma, al heeft hij onlangs aangekondigd na 2022 te stoppen met wielrennen.

‘Progressie boeken in tijdritten’

Waar de toekomst van Dumoulin ligt na zijn carrière, weet hij nog niet, maar Visbeek heeft wel een idee. “We kunnen nog progressie boeken in tijdritten. We zijn met onze fietsenleverancier ­Cube aan het werken om een aantal componenten te verbeteren. Dat vergt niet alleen middelen. Je moet daar ook mankracht voor hebben”, kijkt hij naar de verbeterpunten voor Intermarché-Wanty-Gobert.

“Iemand die ons daarbij nog naar een volgend niveau kan tillen, is Tom Dumoulin. Hij mag nog een telefoontje van mij verwachten. Als hij het ziet zitten om ons een handje te helpen, zouden we hem erg graag inschakelen”, kondigt Visbeek aan.

In 2023 rijden onder meer Biniam Girmay, Mike Teunissen, Rui Costa, Louis Meintjes, Gerben Thijssen, Taco van der Hoorn en Boy van Poppel voor het Belgische WorldTeam.