Tom Dumoulin over beslissing om te stoppen: “Opluchting moet nog komen”

Tom Dumoulin maakte vandaag bekend dat hij aan zijn laatste seizoen als beroepsrenner bezig is. De renner van Jumbo-Visma, in 2017 winnaar van de Giro d’Italia en wereldkampioen tijdrijden, hinkte lang op twee gedachtes, vertelde hij voor aanvang van het profcriterium van Maastricht in gesprek met WielerFlits.

De opluchting dat Dumoulin nu een definitieve beslissing heeft genomen, is nog niet helemaal bij hem binnengedrongen. “Ik weet dat het nu echt definitief ‘definitief’ is, maar er kwam ook heel veel op me af vandaag. Ik denk dat de opluchting nog een beetje moet komen”, vertelde hij in het kader van de RSM-Wealer Ronde van Maastricht, waar hij een van de blikvangers uit de voorbije Giro d’Italia is. De 31-jarige klassementsrenner hinkte veel op twee gedachtes. Wanneer hij de knoop definitief heeft doorgehakt, daar wilde hij niet verder op ingaan. “Het pruttelde al wel wat langer. Knopen doorhakken is ook wel moeilijk. Het is niet vandaag op morgen gegaan.”

De belangrijkste reden om te stoppen is dat zijn lichaam niet meer doet wat zijn hoofd wil. In 2020 raakte hij overtraind en vervolgens nam hij tijdelijk een break. Toch werd hij later dat jaar voor de vierde keer Nederlands kampioen tijdrijden en haalde hij op de Spelen van Tokio een zilveren plak. “Sindsdien merk ik dat zodra de belasting toeneemt, ik vermoeid raak. In plaats van dat ik drie weken op hoogtestage ga en een week later een nieuw niveau bereik, ga ik eigenlijk twee stappen achteruit in plaats van vooruit. Dat is een patroon geworden dat ik maar heel moeilijk doorbroken krijg”, legt hij uit.

Dat andere ploegen in hem interesse toonden voor volgend seizoen, vindt hij vleiend. “Maar zij kennen misschien ook niet helemaal het verhaal. Natuurlijk, vorig jaar haalde ik wel die zilveren plak en werd ik Nederlands kampioen. De klasse is echt niet weg, daar ben ik ook van overtuigd. Maar om echt weer een stabiele goede renner te worden, daar gaat veel tijd overheen. Ik vind het gewoon lastig om die tijd te nemen. Dan ga ik liever kijken waar mijn wegen me brengen.”