Tom Dumoulin krijgt direct hoofdrol in Jumbo-reclame donderdag 2 januari 2020 om 12:08

Tom Dumoulin heeft als doel om in 2020 de Tour de France te winnen met Jumbo-Visma. Daarvoor is een hoofdrol nodig. In de eerste reclame van supermarktketen Jumbo in het nieuwe jaar staat de Limburgse kopman van de wielerploeg in ieder geval al in de schijnwerpers. Dumoulin wordt door zijn nieuwe werkgever en sponsor dus direct ingezet als uithangbord.