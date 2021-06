Tom Dumoulin kent ploeggenoten voor Ronde van Zwitserland

Vele ogen zullen morgen zijn gericht op Tom Dumoulin. In de Ronde van Zwitserland maakt de Limburger namelijk zijn rentree in het peloton. “Het voelt een beetje alsof je als klein jochie voor het eerst naar school gaat”, blikt hij vooruit op de achtdaagse. Bij Jumbo-Visma heeft Sam Oomen zijn zinnen gezet op het klassement.

“In de Ronde van Zwitserland ga ik mijzelf in de tijdritten testen op alle fronten: voorbereiding, materiaal, benen, hoofd. Alles”, zei Dumoulin in mei in gesprek met WielerFlits. “Ik vind het gewoon heel mooi om weer naar Zwitserland te gaan. Ik ga een heel korte voorbereidingstijd hebben, maar ik hoop daar wel weer lesjes mee te nemen, die ik kan gebruiken tijdens de NK’s en de Olympische Spelen.”

Daags voor het begin van de etappekoers blikt Dumoulin ook nog even vooruit op de website van Jumbo-Visma. “Het voelt een beetje alsof je als klein jochie voor het eerst naar school gaat”, zegt hij. “Ik wil weer het gevoel krijgen van een renner die middenin de koers zit. Het gevoel van het opspelden van een rugnummer, maximaal van start tot finish rijden. Dat hoop ik in Zwitserland te ervaren en waar mogelijk voor mezelf ook te verbeteren.”

Oomen

Sam Oomen wordt in Zwitserland uitgespeeld als kopman van de Nederlandse WorldTour-formatie. Hij krijgt een vrije rol en mikt op een goede eindklassering. “Ik weet niet zo goed waar ik momenteel sta met mijn vorm. We hebben met de ploeg een prima trainingskamp achter de rug. Ik denk dat mijn vorm wel in orde is.”

“Het is alleen even afwachten hoe mijn lichaam reageert na de hoogtestage. Ik heb wedstrijdritme nodig om tot goede prestaties te komen. Vooraf wil ik niet teveel verwachten omdat het zoals gezegd lastig is om precies aan te geven waar ik momenteel toe in staat ben. Ik ga alles geven en er het beste van te maken.”

Selectie Jumbo-Visma voor de Ronde van Zwitserland (6-13 juni)

Sam Oomen

Tom Dumoulin

Mike Teunissen

Antwan Tolhoek

Christoph Pfingsten

Nathan van Hooydonck

Gijs Leemreize