Tom Dumoulin kijkt tot Tokio: “Het voelt nu goed en ik heb er heel veel zin in”

Interview

Tot Tokio, verder kijkt Tom Dumoulin voorlopig niet. De Olympische Spelen en het herwonnen plezier zijn de reden dat hij na vier maanden terugkeert als profwielrenner.

“Als de Olympische Spelen volgend jaar waren, had ik misschien iets meer tijd genomen om een beslissing te nemen”, klinkt Dumoulin eerlijk. Vandaag stond hij de pers te woord naar aanleiding van zijn besluit weer om zijn wielerloopbaan te hervatten. “Maar die Spelen komen eraan en ik zou het mezelf verweten hebben als ik er later op terugkijk en het niet geprobeerd heb.”

“Soms moet je ook ergens voor durven gaan. Het voelt nu goed en ik heb er heel veel zin in. En whatever happens, happens. Zo sta ik er op dit moment in. Het allerliefste wat ik nu wil, is mij voorbereiden op de Spelen en daar voor het hoogst haalbare gaan.”

De olympische tijdrit is al op 24 juli. Tot welke prestatie is de 30-jarige Limburger met zo’n korte voorbereidingstijd in staat? Hij vraagt het zichzelf ook af. “Ik zou dit project niet hebben aangepakt als ik niet overtuigd was daar heel goed te kunnen presteren. Ik denk nog altijd het talent, de benen, de wilskracht en de mentale weerbaarheid heb om daar heel goed te presteren. Of het lukt is een tweede, maar ik hoop van wel.”

Ronde van Zwitserland

De eerste wedstrijd waar Dumoulin weer namens Jumbo-Visma aan de start zal verschijnen is de Ronde van Zwitserland, die begint op 6 juni. “In de Ronde van Zwitserland ga ik mijzelf in de tijdritten testen op alle fronten: voorbereiding, materiaal, benen, hoofd. Alles! Ik vind het gewoon heel mooi om weer naar Zwitserland te gaan. Ik ga een heel korte voorbereidingstijd hebben, maar ik hoop daar wel weer lesjes mee te nemen, die ik kan gebruiken tijdens de NK’s en de Olympische Spelen.”