Tom Dumoulin: “Ik wil koers maken en aanvallen in Volta Limburg Classic”

Tom Dumoulin heeft in een interview met De Limburger vooruitgeblikt op zijn deelname aan de Volta Limburg Classic, maar de renner van Jumbo-Visma is ook teruggekomen op zijn prestaties de afgelopen maanden. “Ik ben te vroeg van start gegaan na mijn coronabesmetting, ik had last van naweeën”, vertelde hij.

De Volta Limburg Classic gaat vanmiddag van start in Nederland, Dumoulin is een van de blikvangers op de startlijst. Op de vraag hoe hij zich voelt, antwoordt hij het volgende: “Prima, mijn waardes zijn weer goed op training. Een training is echter nog anders dan een koers, daar kom ik nog tekort. Ik wil in de Volta en volgende week in Amstel Gold Race lekker finishen zodat ik met een goed gevoel op hoogtestage kan, mijn laatste voorbereiding op de Giro.”

Het is dus afwachten wat de Nederlander van Jumbo-Visma zal presteren in de Nederlandse semi-klassieker. “Ik hoop toch dat ik een stapje heb gezet, ik start hier niet om alleen kilometers te maken. Ik wil koers maken, aanvallen. Vaak word je dan teleurgesteld, zeker als je niet die macht hebt om aan te vallen. Maar ik wil mezelf pijn doen, proberen winnen. Ik weet ook wel dat dat nu een lastig verhaal wordt. Wij wielrenners zijn echter wereldkampioen voor de gek houden. Dus daar ga ik lekker aan meedoen. Als je denkt dat het niks wordt, heb je al verloren.”

Over zijn opgave in de Ronde van Catalonië: “Te vroeg van start gegaan”

In de derde etappe van de Spaanse rittenkoers stapte Dumoulin af. De beelden waarop hij in de auto stapte toonde zijn teleurstelling. “Ik had het begin van het seizoen wel anders voorgesteld. In de UAE Tour had ik last van mijn rug, dat is wel weg nu. In Spanje ging de eerste dag nog, maar daarna werd het telkens minder. Ik ben toch te vroeg gestart na mijn coronabesmetting, ik had last van naweeën.”

Dumoulin krijgt ook de vraag of het incident van zijn concurrent Sonny Colbrelli een invloed heeft gehad op hem. “De beelden speelden niet echt een rol, maar ik heb bij thuiskomst wel alles nog eens laten checken. Alles was prima. Wellicht heeft het ergens in mijn achterhoofd gezeten. Ik voelde me niet lekker en duizelig. Het was heel erg balen.”

Over de Giro: “Weinig koersdagen gehad? Kijk maar naar Van der Poel en Van Aert”

“Die blessures zijn echt vervelend, maar je hebt geen andere keuze. Het is niet anders. Ik kan niks anders doen dan me iedere dag afvragen: wat kan ik aan? Wat is slim om nu te doen, en op langere termijn? Het zij zo”, aldus Dumoulin. De weinige koersdagen lijken voor hem geen probleem richting de Ronde van Italië. “In 2018 werd ik tweede in de Giro en de Tour nadat ik ook weinig koersdagen had, het kan ook een voordeel zijn.”

“Kijk maar naar Mathieu van der Poel of Wout Van Aert die na een lang trainingsblok meteen winnen. Veel koersdagen nodig hebben is een oude gedachte uit het wielrennen. Het enige is dat mijn trainingen niet stabiel waren de laatste weken.”