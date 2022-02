Tom Dumoulin en Olav Kooij leiden Jumbo-Visma in UAE Tour

Jumbo-Visma gaat met zes renners aan de start staan van de UAE Tour. Tom Dumoulin en Olav Kooij zijn de kopmannen van de Nederlandse ploeg. De UAE Tour gaat zondag van start.

Vijf van de zes renners in de selectie van Jumbo-Visma zijn Nederlanders. Naast Dumoulin en Kooij zijn Jos van Emden, Koen Bouwman en Timo Roosen de ijzers in het vuur. Voor Dumoulin is het de eerste koers van 2022. Australiër Chris Harper is de zesde renner in de selectie. Van Emden en Roosen zijn aangewezen om Kooij te helpen in de snelle aankomsten in de UAE Tour.

“In mijn tweede jaar als prof wil ik ik een nieuwe stap maken. Ik heb al een aantal kleinere koersen gewonnen, maar nu wil ik ook meedoen voor de overwinning in de WorldTour. Dat is mijn doel voor dit seizoen.”, vertelde Kooij op de site van zijn ploeg. “Ik ga dus voor een mooi resultaten in de sprint in de UAE Tour, maar het is ook een goede kans om samen met mijn ploegmaten een goede sprinttrein te vormen.

