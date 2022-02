Voorbeschouwing: UAE Tour 2022

Vanwege de afgelasting van de Tour Down Under en de Great Ocean Road Race, is de UAE Tour net als vorig jaar de eerste wedstrijd op de kalender van de WorldTour. De ronde begint zondag in Abu Dhabi en eindigt na zeven etappes met een aankomst bergop op Jebel Hafeet. Lees hier op WielerFlits wat je kunt verwachten!

Historie

De geschiedenis van de UAE Tour is nog maar een korte. De ronde door de Verenigde Arabische Emiraten werd namelijk in 2019 pas voor het eerst verreden. De wedstrijd was een samenvoeging van de Dubai Tour en de Abu Dhabi Tour, die sinds 2014 en 2015 al in de regio werden gehouden. De Internationale Wielerunie voegde het evenement al bij de eerste editie toe aan de kalender van de World Tour, waardoor de organisatie was verzekerd van een sterk deelnemersveld.

De eerste editie, met aankomsten op onder meer Jebel Hafeet, de Hatta Dam en Jebel Jais, werd een prooi voor Primož Roglič. De Sloveen won met Jumbo-Visma de ploegentijdrit op de eerste dag, won vervolgens ook de bergrit naar Jebel Jais en stond de leiderstrui niet meer af. Een jaar moest de ronde worden ingekort van zeven naar vijf etappes na meerdere coronabesmettingen in de wedstrijd. Adam Yates werd uiteindelijk uitgeroepen tot de tweede eindwinnaar.

Alle winnaars UAE Tour

2021: Tadej Pogačar

2020: Adam Yates

2019: Primož Roglič

Vorig jaar

De UAE Tour begon een jaar geleden met Nederlands succes. In de waaieretappe naar Al Mirfa beschikte Mathieu van der Poel namelijk over de snelste benen in de sprint van een elitegroepje van ongeveer twintig renners, waar ook Tadej Pogačar, Adam Yates en João Almeida deel van uitmaakten. Andere klassementsrenners hadden de slag gemist en verloren meteen meer dan acht minuten. Het zou bij deze ene flits van Van der Poel blijven, want een dag later stapten hij en zijn ploeg uit de ronde vanwege een coronabesmetting van een van de stafleden.

De tweede etappe, een individuele tijdrit over dertien kilometer, was een prooi voor Filippo Ganna. Tadej Pogačar eindigde als vierde en werd de nieuwe eigenaar van de rode trui. De Sloveen vocht vervolgens op Jebel Hafeet een boeiend duel uit met Adam Yates, dat hij in zijn voordeel besliste. Twee dagen later, in de door Jonas Vingegaard gewonnen rit naar Jebel Jais, verdedigde Pogačar met succes zijn trui. Tussendoor had Sam Bennett de vierde etappe gewonnen en de Ier was ook in de zesde rit de snelste. Op de slotdag graaide ook Caleb Ewan zijn dagzege mee.

Pogačar kwam niet meer in de problemen en bezorgde zijn ploeg UAE Emirates de eindzege in haar thuisronde. Yates en Almeida legden beslag op de overige ereplaatsen.

Eindklassement UAE Tour 2021

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) in 24u00m28s

2. Adam Yates (INEOS Grenadiers) op 35s

3. João Almeida (Deceuninck-Quick Step) op 1m02s

4. Chris Harper (Jumbo-Visma) op 1m42s

5. Neilson Powless (EF Education-Nippo) op 1m45s

Parcours

Zondag 20 februari, etappe 1: Madinat Zayed – Madinat Zayed (184,0 km)

De eerste etappe wordt vrijwel volledig in de woestijn verreden. Vanuit Madinat Zayed, een plaats met bijna 30 duizend inwoners, zo’n 180 kilometer ten zuidwesten van Abu Dhabi-stad, gaat de route over 45 kilometer aan rechte wegen naar het zuiden. Eenmaal aangekomen in Liwa komt de route in een duingebied waar de wegen almaar op en af gaan, waardoor in deze etappe toch 1430 meter hoogteverschil moet worden overbrugd. Nadat de renners voor de tweede keer in Liwa zijn aangekomen, volgt de route dezelfde rechte weg terug naar Madinat Zayed. De laatste kilometer gaat over kaarsrechte, brede wegen naar de finish. Normaal gesproken gaan de sprinters hier om de overwinning strijden.

Start: 9.05 uur (12.05 uur lokale tijd)

Finish: tussen 13.15 en 13.38 uur (tussen 16.15 en 16.38 uur lokale tijd)

Maandag 21 februari, etappe 2: Hudayriyat Island – Abu Dhabi Breakwater (176,0 km)

Op de eerste dag zorgden de duinen nog voor de nodige hoogteverschillen, maar de tweede rit is zo vlak als een biljartlaken. De etappe speelt zich af in en rondom Abu Dhabi-stad. De start is op het eiland Al Hudayriat en van daaruit gaat de route eerst naar de stijlvolle Sheik Zayed-brug en het winkelgebied Khalifa City. Na 63 kilometer komen de renners voorbij de kamelenrenbaan van Al Wathba. Dan gaat het parcours via Al Falah, het autocircuit Yas Marina, het eiland Saadiyat en de bekende weg Corniche naar de finish bij Abu Dhabi Breakwater. De laatste vijf kilometer gaat over een brede weg met enkele scherpe bochten. Net als op de eerste dag ligt hier een kans voor de snelle mannen.

Start: 9.20 uur (12.20 uur lokale tijd)

Finish: tussen 13.19 en 13.41 uur (tussen 16.19 en 16.41 uur lokale tijd)

Dinsdag 22 februari, etappe 3: Ajman (ITT, 9,0 km)

De derde dag is een individuele tijdrit over 9 kilometer door Ajmān, met een oppervlakte van 250 km² de kleinste van de zeven emiraten. De parcoursbouwers tekenden een zeer snel parcours uit dat slechts wordt onderbroken door een U-bocht halverwege de route. De wegen zijn volkomen vlak en breed waardoor de renners de ketting rustig op een grote versnelling kunnen leggen.

Start: 10.55 uur (rond 13.55 uur lokale tijd, eerste renner)

Finish: 13.30 uur (rond 16.30 uur lokale tijd, laatste renner)

Woensdag 23 februari, etappe 4: Fujairah Fort – Jebel Jais (181,0 km)

In de vierde etappe is het voor het eerst serieus klimmen geblazen. Met een aankomst bergop op Jebel Jais en 2570 meter hoogteverschil dat moet worden overbrugd, staat de renners een lastige rit te wachten. Gestart wordt in de havenplaats Al Fujairah, een stad met ongeveer 100 duizend inwoners. Van daaruit gaat de route door de woestijn aan de rand van het Hadjargebergte richting Ras al-Khaimah, de hoofdstad van het gelijknamige emiraat. Het peloton laat de stad echter links liggen en gaat rechtstreeks naar de Jebel Jais. De slotklim is ongeveer 20 kilometer lang aan een bijna constante 5%.

De weg slingert over haarspeldbochten naar boven. De stijgingspercentages blijven in het eerste deel van de klim voornamelijk rond de 4 à 5% en in het tweede deel rond de 5 à 7%, met een piek van 9% op twee kilometer van de finish. Vorig jaar kwam Jonas Vingegaard hier als eerste boven. De jonge Deen van Jumbo-Visma haalde op 300 meter van de finish Alexey Lutsenko bij, die vanuit de vlucht van de dag lang vooruit reed.

Start: 8.45 uur (11.45 uur lokale tijd)

Finish: tussen 13.14 en 13.45 uur (tussen 16.14 en 16.45 uur lokale tijd)

Donderdag 24 februari, etappe 5: Ras al Khaimah Corniche – Al Marjan Island (182,0 km)

Na de eerste aankomst bergop krijgen de sprinters een nieuwe kans om te strijden om de zege. De vijfde etappe begint in Ras al-Khaimah en gaat eerst richting de voet van de Jebel Jais. De renners rijden de klim niet nog een keer omhoog, maar trekken in zuidwestelijke richting deels door de woestijn naar Umm al-Qaiwain, hoofdstad van het gelijknamige emiraat. Vervolgens gaat de route terug naar het noorden, tot bijna terug in Ras al-Khaimah. Uiteindelijk komt de rit aan op het toeristische Al Marjan Island, waar vermoedelijk wordt gesprint om de overwinning. Vorig jaar beschikte Sam Bennett hier over het beste eindschot.

De teams doen er goed aan om onderweg de weer-apps goed in de gaten te houden, want bij een gunstige wind is de kans op waaiers hier zeker aanwezig.

Start: 9.10 uur (12.10 uur lokale tijd)

Finish: tussen 13.18 en 13.40 uur (tussen 16.18 en 16.40 uur lokale tijd)

Vrijdag 25 februari, etappe 6: Expo 2020 Dubai – Expo 2020 Dubai (180,0 km)

Ook de zesde etappe is voor de sprinters op het lijf geschreven, want weer is het parcours vrijwel vlak. De rit speelt zich af in en rond Dubai en gaat van start bij de Expo 2020 Dubai. Van daaruit gaat de route via Dubai Sports City, de Meydan Racecourse naar de Emirates Towers, een van de vele bezienswaardigheden in de stad. Vervolgens rijden de renners via Jumeirah Street naar het palmboomvormig eiland Palm Jumeirah, waar zij een lus maken. Via de Jumeirah Islands gaat de koers terug naar het complex van Expo 2020 Dubai, waar normaal opnieuw wordt gesprint voor de dagzege.

Start: 9.05 uur (12.05 uur lokale tijd)

Finish: tussen 13.15 en 13.37 uur (tussen 16.15 en 16.37 uur lokale tijd)

Zaterdag 26 februari, etappe 7: Al Ain – Jebel Hafeet (148,0 km)

De UAE Tour eindigt dit jaar met een aankomst bergop op de berg Jebel Hafeet. Een nieuwigheid, want tijdens de eerste drie edities was steeds een sprintetappe voor de laatste dag ingetekend. De rit begint in Al Ain, een stad met ruim 500 duizend inwoners, en maakt eerst een ronde langs diverse toeristische trekpleisters. Vervolgens maken de renners een lange lus door de woestijn om dan terug te keren naar Green Mubazzarah, waar de afsluitende klim van Jebel Hafeet begint. De slotklim slingert over brede haarspeldbochten omhoog. De stijgingspercentages liggen meestal rond de 8 à 9% met een piek van 11% op drie kilometer van de finish.

In de laatste kilometer ligt nog een zeer korte afdaling voor het laatste oplopende stuk naar de streep. Tadej Pogačar kwam hier vorig jaar als winnaar over de aankomst. De Sloveen vloerde Adam Yates in een sprint-met-twee.

Start: 9.45 uur (12.45 uur lokale tijd)

Finish: tussen 13.16 en 13.38 uur (tussen 16.16 en 16.38 uur lokale tijd)

Favorieten

Vrijwel alle WorldTeams reizen af naar Abu Dhabi voor de start van de UAE Tour. Cofidis ontbreekt: de Franse ploeg heeft al een vol programma en kan niet bij alle wedstrijden aanwezig zijn, licht de algemeen manager, Cédric Vasseur, toe in gesprek met VeloNews. “We doen al de Tour of Oman en de Saudi Tour, plus koersen in Spanje en België. Het was niet mogelijk om drie verschillende wedstrijden te rijden, dus hebben we besloten om de UAE Tour over te slaan.” Deze ronde is een van de WorldTour-koersen waar niet alle WorldTeams van start hoeven gaan.

Tadej Pogačar keert terug om zijn titel te verdedigen. De beste ronderenner van de voorbije twee jaar treft een parcours dat voor hem op het lijf is geschreven met een tijdrit en twee aankomsten bergop op Jebel Jais en Jebel Hafeet, waar hij al tweemaal won. De Sloveen (UAE Emirates) had geen vlekkeloze voorbereiding omdat hij na een positieve coronatest in isolatie moest. Verder had hij ook last van symptomen van het virus. Na een herstelperiode en een gezondheidscheck, werd hij fit genoeg bevonden om aan de start te verschijnen van de UAE Tour.

Behalve Pogačar moet ook João Almeida hoge ogen kunnen gooien bij UAE Emirates. Vorig jaar was de Portugees, eveneens een begenadigd tijdrijder en klimmer, bij zijn eerste deelname derde in het eindklassement. De UAE Tour wordt zijn eerste wedstrijd in de kleuren van de ploeg, want deze winter maakte hij de overstap vanaf Deceuninck-Quick Step. Pogačar en Almeida kunnen in de bergetappes rekenen op de steun van de Nieuw-Zeelander George Bennett, overgekomen van Jumbo-Visma, en de Pool Rafał Majka.

Mondt de strijd om de eindoverwinning opnieuw uit in een duel tussen Tadej Pogačar en Adam Yates? Het zou zomaar kunnen gebeuren, want net als de Sloveen start ook de Brit van INEOS Grenadiers in de Emiraten weer op. Die kan terugkijken op een prima jaar met winst in de Ronde van Catalonië, een vierde plaats in de Vuelta a España en een sterke Italiaanse najaarscampagne met een vierde plek in de Giro dell’Emilia, een tweede in Milaan-Turijn en een derde in de Ronde van Lombardije. Net als Pogačar wist Yates in 2020 de UAE Tour al eens te winnen.

BORA-hansgrohe kan op meerdere paarden wedden. Aleksandr Vlasov begon het seizoen sterk in de Mallorca Challenge en trok die lijn moeiteloos door naar de Ronde van Valencia, waar hij op de steile en deels onverharde finish van Antenas del Maigmó de beste was en het eindklassement op zijn naam schreef. Ook ploegmaat Jai Hindley maakte al indruk. De Australiër kwam maandag, op Valentijnsdag, namelijk al als zesde over de streep in de eerste editie van de loodzware Spaanse gravelwedstrijd Clásica Jaén Paraiso Interior.

De verandering van spijs lijkt Romain Bardet goed te hebben gedaan. Sinds zijn stap van AG2R La Mondiale naar Team DSM won hij afgelopen seizoen onder meer een etappe in de Vuelta a España en eindigde hij zevende in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. De klimmer wil zijn goede prestaties doortrekken naar het nieuwe wielerjaar, waarin hij zich vooral weer op de Grote Rondes wil richten. Hij liet eerder al doorschemeren dat hij wel oren heeft naar de Tour de France. In de UAE Tour kan hij zich alvast eens meten met verschillende andere toppers.

In de selectie van Bahrain-Victorious springen vooral de namen van Pello Bilbao en Gino Mäder in het oog. Bilbao begon het nieuwe seizoen degelijk in de Ronde van Valencia, waar hij vierde werd op de steile en deels onverharde klim van Antenas del Maigmó. Met een tijdrit en twee bergritten moet de Spanjaard hier kort kunnen eindigen. Voor Gino Mäder wordt dit zijn eerste koers van het jaar. De Zwitser brak in 2021 door met ritzeges in de Giro d’Italia en de Ronde van Zwitserland en een vijfde plek in de eindstand van de Vuelta a España, waarmee hij de beste jongere was.

Bij Quick-Step-Alpha Vinyl is Fausto Masnada de man voor het algemeen klassement. De Italiaan maakte eerder deze maand indruk in de Tour of Oman, waar hij na een solo van twaalf kilometer de etappe naar Muscat won en na zes ritten als de nummer twee achter eindwinnaar Jan Hirt de gang naar het podium mocht maken. Afgelopen jaar deed Masnada de UAE Tour ook al en reed hij naar de tiende plaats in het eindklassement. Gezien de stappen die hij vorig jaar zette en zijn optreden in Oman, moet hij die prestatie komende week kunnen verbeteren.

Jumbo-Visma brengt Tom Dumoulin voor het eerst dit jaar aan de start. De Nederlander bereidde zich via een hoogtestage in Colombia voor op het seizoen, waarin hij in de Giro d’Italia opnieuw voor een goede klassering in het eindklassement wil gaan. Hij zal zijn seizoen zonder twijfel met een sterk resultaat willen beginnen en kan daarbij voortbouwen op zijn eerste optreden in de UAE Tour in 2019. Destijds eindigde hij tweede in de etappe naar de Jebel Jais en was hij na zeven dagen zesde in het eindklassement.

Intermarché-Wanty-Gobert heeft zijn seizoensstart niet gemist en wist tot op heden al vier keer te winnen. De laatste twee successen kwamen van Jan Hirt, die in de Tour of Oman indruk maakte met een etappezege op de Jabal Al Akhdhar (Green Mountain) waar hij in de laatste kilometers wegreed bij Kevin Vauquelin en Élie Gesbert. Vervolgens schreef hij ook het eindklassement op zijn naam. De Tsjech klimmer wil zijn goede vorm graag doortrekken naar de UAE Tour, waar hij drie jaar geleden twaalfde werd. Hij heeft onder anderen Rein Taaramäe aan zijn zijde.

Outsiders voor het klassement vinden we onder meer bij Astana Qazaqstan. De ploeg rekent op David De la Cruz, tiende in de Ronde van Valencia. Bij AG2R Citroën is Geoffrey Bouchard de grootste naam. De Fransman was in de Tour de La Provence tiende in de bergetappe naar de Montagne de Lure. EF Education-EasyPost gaat onder andere met Ruben Guerreiro van start.

Sprinters

Met op papier vier kansen voor sprinters hebben veel ploegen ook een snelle man opgenomen in de selectie. Bij Quick-Step-Alpha Vinyl is dat Mark Cavendish. De Brit reed de UAE Tour twee keer eerder, maar dat was in de magere jaren van zijn carrière en hij wist toen niet te winnen. Mogelijk kan hij daar deze keer verandering in brengen met de steun van lead-out Michael Mørkøv. Cavendish had eerder deze maand al succes in de Tour of Oman.

Bij Groupama-FDJ staat alles in het teken van Arnaud Démare. Anders dan eerder deze maand in de Tour de La Provence heeft de Fransman de beschikking over zijn vertrouwde trein met Ramon Sinkeldam, Jacopo Guarnieri en Miles Scotson. BikeExchange-Jayco trekt volledig de kaart van Dylan Groenewegen. De Nederlander was dit seizoen al goed voor twee zeges in de Saudi Tour en kan rekenen op een sterke trein.

Net als Cavendish en Groenewegen kon Elia Viviani dit seizoen al winnen. Nadat hij in de Ronde van Valencia al driemaal kort was geëindigd, won hij in de Tour de La Provence de waaieretappe naar Les Saintes Maries de la Mer. Bij INEOS Grenadiers kan hij niet op alle steun rekenen omdat de ploeg ook voor het klassement rijdt met Adam Yates. Hetzelfde geldt bij UAE Team Emirates voor Pascal Ackermann, die Fernando Gaviria vervangt.

Sam Bennett komt in de UAE Tour voor de eerste keer in actie voor BORA-hansgrohe, nadat hij deze winter na twee jaar bij Deceuninck-Quick Step bij de ploeg terugkeerde. De Ier kan in de lead-outs rekenen op Danny van Poppel. Ook Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) begint hier aan zijn seizoen. De Belg kan terugkijken op een goed 2021 met twee etappezeges in de Vuelta a España en een hele rits overwinningen in klassiekers en eendagswedstrijden.

Bij Team DSM komen we de namen van Cees Bol, Nikias Arndt en Alberto Dainese tegen. Trek-Segafredo kan Matteo Moschetti, Mads Pedersen en Jon Aberasturi uitspelen in de sprints.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogačar

*** João Almeida, Adam Yates

** Pello Bilbao, Fausto Masnada, Aleksandr Vlasov,

* Romain Bardet, Tom Dumoulin, Jai Hindley, Jan Hirt

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De Verenigde Arabische Emiraten zijn voornamelijk vlak en kennen veel open vlaktes, waardoor de wind altijd een rol kan spelen tijdens het koersverloop. De ronde lijkt onder overwegend zonnige omstandigheden te worden verreden, waarbij de temperatuur kan oplopen tot 33 ℃. De ronde is dagelijks rechtstreeks te zien bij Eurosport. Kijk in ons tv-overzicht op welke zender en hoe laat je moet afstemmen om de koers te kijken.