Tom Dumoulin brengt in 2024 autobiografie uit

Tom Dumoulin beëindigde in augustus 2022 zijn profcarrière, maar stilzitten doet de winnaar van de Giro d’Italia 2017 allerminst. Zo is de ex-renner momenteel (samen met schrijver en sportjournalist Nando Boers) bezig met een boek over zijn carrière. Tom Dumoulin. De autobiografie zal verschijnen in juni 2024.

Voor het boek reist Dumoulin samen met Boers naar verschillende plekken in Europa die belangrijk waren in zijn wielerleven. Vanuit daar vertelt hij over zijn leven, zijn carrière en zijn toekomst. “Ik vind het heel bijzonder om het verhaal van mijn carrière nu samen met Nando te gaan schrijven”, zegt Dumoulin in een persbericht. “De avonturen opnieuw te beleven, de achtergronden achter de successen en de teleurstellingen uit de doeken te doen, de herinneringen terug te halen en te kunnen delen.”

Dumoulin is sinds dit voorjaar ook te zien en horen als wieleranalist bij de NOS. Nando Boers schrijft geregeld stukken voor het literaire wielertijdschrift De Muur. Ook bracht hij verschillende wielerboeken uit, waaronder Het is koers! (2009) en In de Tour (2011).

