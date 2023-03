Tom Dumoulin vanaf de klassiekers te zien als NOS-analist

Hij had al een aanbieding op zak, maar nu is het ook definitief: Tom Dumoulin zal vanaf dit voorjaar te zien zijn als wieleranalist bij de NOS. Dat maakte de omroep woensdag bekend. De 32-jarige oud-wielrenner treedt in dienst vanaf de voorjaarswedstrijden.

Dumoulin, die vorig jaar een punt zette achter zijn wielercarrière, zal aan de finish staan tijdens live-uitzendingen en ook aan tafel zitten in De Avondetappe. “Ik ga de voorjaarsklassiekers doen, zoals de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. En ik zal voor een week of twee in de Tour zijn”, laat Dumoulin weten.

“Ik heb er zin in. Of ik nog veel wielrennen gevolgd heb sinds mijn pensioen? Ja best wel. En wat ik heel opvallend vind, is dat er echt een professionaliseringsslag gemaakt is. Door iedereen. Op het gebied van voeding en training zijn nu echt alle ploegen superprofessioneel en gestructureerd bezig, dat was in het verleden nog wel eens anders.”

Dumoulin maakte zelf elf jaar onderdeel uit van het profpeloton en boekte met zijn Girozege en een wereldtitel in het tijdrijden grote successen, maar nu fietst hij alleen nog recreatief. “Ik heb de laatste tijd weinig gereden, maar dat komt omdat het slecht weer is geweest. Ik kijk er naar uit om weer op de fiets te stappen. Ik kan niet wachten.”