donderdag 18 januari 2024 om 17:14

Tom Boonen wordt ambassadeur van uitbreidend gravelteam Piotr Havik

Piotr Havik was vorig jaar nog de enige renner bij het ‘Classified Factory Team fueled by Foodmaker’, maar komend seizoen krijgt hij vier ploeggenoten. En de gravelformatie ondergaat meer veranderingen. Zo is de naam gewijzigd naar het ‘Classified x Ridley Factory Team’ en treedt er met oud-prof Tom Boonen een nieuwe ambassadeur aan. Dat meldt Belga.

In 2024 zal Havik, die het voorbije seizoen als eenmansploeg rondreed, twee mannelijke ploeggenoten hebben: de Belg Daan Grosemans en de Brit Toby Perry. Met Annabel Fisher en Freya Rawlins, beiden landgenoten van Perry, zitten er ook twee vrouwen bij het vijfkoppige team. Het Classified x Ridley Factory Team zal komend jaar onder meer meedoen aan de UCI Gravel World Series, Gravel Earth Series en het WK in Leuven, in oktober. Ook Unbound Gravel staat weer op het programma.

Ambassadeur Tom Boonen kijkt vol enthousiasme vooruit. “Enkele grote sponsors wilden mee hun schouders zetten onder het Classified Factory Team, wat ons nu toelaat om ons eenmansteam te versterken en een versnelling hoger te schakelen met Classified-Ridley. We staan aan de start van een heel mooi verhaal. We geloven heel sterk in de gravelscene en zullen die duurzaam blijven ondersteunen”, zegt hij in een persbericht.

De presentatie van het Classified x Ridley Factory team vindt aanstaande zaterdag plaats, op de internationale fietsbeurs Velofollies in Kortrijk.