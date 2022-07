Tom Boonen staat versteld van Wout van Aert: “Echt waar, ik heb dit nog nooit gezien”

Wout van Aert is alomtegenwoordig in de Tour de France. De Belg doet mee in de massasprints, trekt zijn streng in de geaccidenteerde ritten, bikkelt elke dag voor de groene trui en is in de bergen ook nog een belangrijke luitenant van Jonas Vingegaard. Tom Boonen, tegenwoordig analist voor Het Laatste Nieuws, kijkt met grote ogen naar de verrichtingen van zijn landgenoot.

De wereldkampioen van Madrid (2005) haalt in Het Laatste Nieuws de loftrompet boven voor Van Aert. “Het was in mijn tijd rekenen en tellen. Doseren en inschatten hoeveel energie je kon verbruiken. Dat typische aspect van een grote ronde lijkt vandaag helemaal verdwenen. Wout van Aert rijdt elke dag alsof het een eendagskoers is. Hij lijkt niet te denken aan wat nog komt. Héél straf. We mogen niet vergeten hoe uitzonderlijk het is.”

“Van Aert kan tijdrijden, sprinten en kan bergop zijn plan trekken. Hij is een keistraffe coureur, maar dat hij elke dag ook nog een taak krijgt of een plan heeft, maakt het helemaal speciaal. De voorbije tien jaar is Peter Sagan de enige die af en toe ook zulke speciale nummers opvoerde. In zijn beste dagen viel die ook aan op momenten dat je het niet verwachtte, kon die ook een stukje klimmen en was die ook oppermachtig voor groen.”

“Maar je kan het niet vergelijken met wat Van Aert vandaag doet. Sagan had ook dagen dat hij afwezig was en maar een beetje in de bus hing. Van Aert koerst élke dag vooraan. Ik heb nooit aan die intensiteit gekoerst. Ik herinner me nog dat ik elke dag moeite had om uit bed te komen in de Tour. Zou Van Aert dat ook hebben? De logica zegt dat hij hier op een bepaald moment een prijs voor moet betalen. Wij reden 10 tot 15 procent van de tijd in het rood in de Tour. Ik heb de indruk dat dat vandaag 20 tot 25 procent is.”

“Ik kan niet zeggen of dit gezond is”

“Dan zou je denken dat je roofbouw pleegt op je lichaam, maar is dat zo?”, vraagt Boonen zich af. “Daarvoor heb je gedetailleerde cijfers nodig. Die heb ik niet. Enkel Van Aert en zijn ploeg weten dat. Ik kan ook niet zeggen of dit gezond is. We zullen zien in de weken en maanden na de Tour in hoeverre deze inspanningen erin hakken. Krachten sparen was altijd de sleutel tot succes, maar dat doet hij niet. Zijn ploeg ook niet trouwens. Wout ‘poeft’ soms weg, terwijl je je afvraagt: voor wie of voor wat?”

“Ik heb ook Tours gehad dat ik goed was. Het is een keer gebeurd dat ik in de laatste week wist dat het oké was om wat krachten te verkwisten, maar nooit op deze manier. Die mannen lijken van niks schrik te hebben. Morgen? Overmorgen? Daar kijken ze niet naar. Echt waar, ik heb dit nog nooit gezien. Ik weet niet hoe ver ik moet teruggaan in de tijd. Ik ben eerlijk, ik snap het niet goed, maar ik vind het wel geweldig om naar te kijken.”

‘Eenmanszaak Van Aert’ Dat Wout van Aert van instrumentaal belang is voor Jumbo-Visma, tonen de cijfers aan. Opvallend: als de 27-jarige renner een ploeg zou zijn, dan zou hij in zijn eentje het klassement met prijzengeld aanvoeren, zo heeft Het Laatste Nieuws uitgerekend. De voorbije twee weken viel er al zo’n 600.000 euro aan prijzengeld te verdienen in de Tour. Grote slokop is Jumbo-Visma, dat al 111.350 euro verzamelde, waarvan 62.930 euro dankzij Wout van Aert. Een bedrag dat hij verdiende via zijn twee ritoverwinningen, vier tweede plekken, een hele reeks tussensprinten en zijn verzameling gele en groene truien.