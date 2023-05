Martijn Tusveld na val onder de schaafwonden: “Kon niet op tijd in de remmen”

Martijn Tusveld was zondag een van de renners die viel in de finale van de tweede etappe van de Giro d’Italia. De renner van Team DSM heeft ‘echt overal’ schaafwonden opgelopen, laat hij aan WielerFlits weten. Bij onderzoek in het ziekenhuis zijn echter geen breuken vastgesteld. Hij verwacht maandag weer op te kunnen stappen voor rit drie.

De valpartij vond plaats op een kleine vier kilometer van de streep, in aanloop naar een massasprint. “Ik schoof op langs een paar man”, vertelt Tusveld. “Daardoor had ik voor mijn gevoel ruimte gecreëerd om even achter me te checken of Marius (Mayrhofer, red.) en Alberto (Dainese, red.) mee waren. Ik kijk snel weer op en ineens kwamen er een paar man rechts op mij af en kon ik niet meer op tijd in de remmen.”

“Ik wist wel dat er naast me iets gebeurd moest zijn geweest waardoor ze ineens zo naar mijn kant kwamen. Anders gebeurt zoiets niet. Het schijnt Groves te zien geweest die zijn handen van zijn stuur had, maar dat deel heb ik allemaal niet goed kunnen zien”, aldus Tusveld. “Maar het is nooit fijn om ook andere renners mee te nemen in zo’n val.”

🚴🇮🇹 | Oh nee, een valpartij in volle finale… 💥💥 #Giro 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/z4WfTZgh4G — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 7, 2023

Lees ook: Giro 2023: Valpartij met Cavendish, Tusveld en Hoole ontsiert massasprint in San Salvo