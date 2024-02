zaterdag 3 februari 2024 om 09:13

Toekomst Tour of Britain gered, Women’s Tour wordt race tegen de klok

Goed nieuws voor het Britse wielrennen. De toekomst van de Tour of Britain lijkt verzekerd nu wielerbond British Cycling zelf zijn schouders onder de organisatie gaat zetten. Dat doet de bond ook voor de Women’s Tour, al is het wel kort dag om die rittenkoers op het hoogste niveau voor vrouwen nu nog te organiseren.

Nadat de oorspronkelijke organisator van de Tour of Britain en de Women’s Tour (SweetSpot) failliet raakte, was er veel onduidelijkheid over de toekomst van die wedstrijden. Het contract met British Cycling werd ontbonden door financiële problemen, waarna de wielerbond aangaf zelf de organisatie in handen te willen nemen. Ook INEOS Grenadiers was bereid om een helpende hand toe te steken.

Nu is British Cycling met een plan gekomen om beide rittenkoersen te redden. De UCI heeft groen licht gegeven om de Tour of Britain in september te organiseren. Ook voor de Women’s Tour is goedkeuring gekregen, maar daarbij wil het bestuur van de bond wel aangeven dat die ronde al in juni gepland staat en dat het kort dag is om dat van de grond te krijgen.

Mogelijk een ingekorte Women’s Tour

“We hebben nog werk te doen, maar de data staan vast op de kalender”, vertelde Jon Dutton, CEO van British Cycling, tegen de Britse pers. “We hopen in september veel toppers te kunnen verwelkomen in hun voorbereiding op het WK wielrennen. Voor de Tour of Britain voor vrouwen moeten we hard aan de slag. Het is een race tegen de klok, omdat juni al snel eraan komt. Daarom moeten we misschien wat compromissen sluiten ten opzichte van de vorige edities.”

Volgens Jonathan Day (directeur bij British Cycling Events) moet rekening gehouden worden met een ingekorte Women’s Tour. “We denken niet dat een ronde van zes dagen dit jaar mogelijk gaat zijn, maar we doen er alles aan om te zorgen voor een wedstrijd van hoge kwaliteit. Dat gaat dan niet om het aantal etappes, maar om het parcours, de geografie, de locaties en om het economisch rond te krijgen”, stelt hij.