zaterdag 10 februari 2024 om 16:54

Toch nog niet jarige Joris Nieuwenhuis verklaart ineenstorting in Middelkerke: “Een goede les”

Joris Nieuwenhuis leek in de Superprestige Middelkerke hard op weg naar zijn zesde seizoenszege. Hij ging lange tijd solo aan kop, maar stortte in de slotrondes in. Wat gebeurde daar? “Ik had gewoon niet zo’n heel goede dag, denk ik”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Het rondje ligt me wel heel goed, ik vloog er gewoon in zoals ik normaal doe. Maar halverwege was het gewoon op. Dan kun je op dit rondje niet veel meer”, aldus Nieuwenhuis. “Na twee, drie rondes had ik wel door dat ik het op deze manier niet vol ging houden tot het einde. Maar ik hoorde dat de tijden wel wat hetzelfde bleven, dus ik hield hoop dat zij ook een beetje verval kenden. Maar die laatste paar rondes kwam ik echt niet meer door. Ik kwam die klimmetjes niet meer lekker op. Toen was het echt wel klaar.”

Nieuwenhuis leerde nog wel wat van zijn ineenstorting. “Dit was voor mij wel een goede les. De afgelopen weken heb ik alle afspraken die ik thuis heb, verplaats ik allemaal naar na het WK. Die weken daarvoor probeer ik echt leeg te houden in de planning. Misschien heb ik de afgelopen weken iets te veel gedaan nog en dan is de energie gewoon op.”

Toch niet jarig

Opvallend: Nieuwenhuis dacht tijdens de cross dat hij vandaag jarig was, maar hij wordt pas morgen 28 jaar oud. “Ik hou niet zoveel van mijn verjaardag. Ik ben daar niet zoveel mee bezig. En ik ben al een paar keer jarig geweest tijdens de cross van Middelkerke, dus in mijn hoofd had ik die twee dingen aan elkaar verbonden. Maar dat was niet zo”, aldus Nieuwenhuis, die zichzelf morgen, in Lille, wel een mooi verjaardagscadeau wil geven.