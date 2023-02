Tobias Foss na aanval in Volta ao Algarve: “Belooft wellicht iets voor komende etappes”

Tobias Foss was een van de verrassende aanvallers in de finale van de derde rit in de Volta ao Algarve. De kopman van Jumbo-Visma sprintte mee bij een tussensprint en reed vervolgens hard door met een zestal. Zij werden vlak voor de streep gepakt, maar vluchtgenoot Magnus Cort won alsnog. “Hij klopte mij en de anderen op waarde”, zei Foss na afloop.

“We wisten dat er op twintig kilometer van de meet een kans lag om enkele bonificatieseconden te grijpen. Daar waren we als ploeg goed op voorbereid. Een hoop andere mannen had dezelfde plannen”, aldus Foss op de website van de ploeg. Hij kwam na die sprint in een groepje terecht met leider Cort, Filippo Ganna, Tom Pidcock, Rui Costa en Valentin Madouas. Zij bleven lange tijd 15 à 20 seconden voor het jagende peloton uit rijden.

“Het zag er lange tijd goed uit, maar uiteindelijk keerde het peloton terug in de slotkilometer. Ik zat bij het aangaan van de sprint nog wel in het wiel van Cort. Ik werd echter een beetje verrast door het feit dat hij zo vroeg zijn sprint inzette”, blikt de Noor terug. Met een sprint van ruim 300 meter trok Cort aan het langste eind.

Foss werd zelf achtste in de rit. “Ik kijk terug op een goede dag. De vorm is goed en de benen draaien goed rond. Dat belooft wellicht iets voor de komende twee etappes”, kijkt hij vooruit naar de bergrit van zaterdag en de afsluitende tijdrit van zondag. In het klassement staat Foss achtste op 28 seconden van Cort.

