Tobias Foss keerde terug naar Noorwegen: “Hier kan ik nog buiten fietsen” dinsdag 21 april 2020 om 18:02

Tobias Foss wacht momenteel in Noorwegen op de herstart van het seizoen. De 22-jarige neo-prof koos ervoor om zijn thuisbasis in Girona in te ruilen voor een verblijf in zijn vaderland, omdat hij zich daar beter kan voorbereiden op het moment dat er weer wedstrijden gereden kunnen worden.

“Ik heb drie weken in lockdown gezeten in Girona, maar ik ben sinds een week weer terug in Noorwegen”, vertelt hij op de site van zijn ploeg Jumbo-Visma. “De situatie hier is iets beter dan in Spanje. We mogen in Noorwegen onder de voorwaarden die eraan gesteld zijn door de overheid nog buiten trainen, wandelen en dat soort dingen. Dus de omstandigheden hier zijn iets soepeler”, legt hij uit.

In Spanje moeten de inwoners tot zeker 9 mei binnenblijven. Vanaf aanstaande zondag worden de maatregelen wel versoepeld, maar buiten fietsen hoort daar niet bij.

Sleutelbeenbreuk

Foss kwam begin februari al kort in actie tijdens de Ronde van Valencia, maar brak daar in de tweede etappe zijn sleutelbeen. Inmiddels is hij hersteld. “Ik heb het daarna een tijdje rustiger aan moeten doen. De operatie was geslaagd en mijn sleutelbeen is nu terug in orde. Ik ondervind geen problemen meer bij het gebruik van mijn arm. Ik kon snel weer mijn trainingen hervatten zonder verdere complicaties”, legt hij uit.

Hij richt zich nu op zijn rentree. “Voor mij is het een goede motivatie om te weten dat we ooit weer mogen en kunnen gaan koersen. Ik ben op een punt in mijn carrière waarin ik mij moet blijven verbeteren om de top te halen”, heeft hij aan. “Maar er is nog een lange weg te gaan. Dus ik motiveer me door mezelf uit te dagen en me te verbeteren op allerlei gebieden. We zitten met zijn allen in een uitdagende en onzekere periode waarin we ook het seizoen anders moeten benaderen. Uiteindelijk zijn er belangrijkere dingen in het leven dan alleen de koers.”