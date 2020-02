Jumbo-Visma vreest voor sleutelbeenbreuk Tobias Foss donderdag 6 februari 2020 om 19:04

Tobias Foss zal zijn eerste wedstrijd voor Jumbo-Visma niet uitrijden. De beloftevolle Noorse ronderenner kwam zwaar ten val in de tweede etappe van de Ronde van Valencia en moest opgeven. Zijn ploeg Jumbo-Visma vreest voor een sleutelbeenbreuk.

De tweede etappe werd gekleurd door onder meer Jos van Emden. De 34-jarige tijdrijder reed samen met vier medevluchters de hele dag in de aanval, maar werd op ruim twintig kilometer van de streep ingerekend door het peloton. De twaalf jaar jongere Foss moest het vervolgens doen voor de Nederlandse brigade, gezien de finish op de Radar de Cullera.

De regerend winnaar van de Tour de l’Avenir kwam echter ten val nog voor de renners de voet bereikten van de slotklim. De jonge Noor greep direct naar zijn sleutelbeen en moest uiteindelijk roemloos opgeven. “We hadden gehoopt dat hij op deze finish had kunnen meedoen. Dit is heel vervelend, voor hem en voor het team”, zo vertelt ploegleider Grischa Niermann.

Niermann: “Dit hoort ook bij het wielrennen”

“Dit hoort echter ook bij het wielrennen. Tot aan de val liep de etappe perfect voor ons. We hadden Jos mee in de vlucht en de ploegen hebben hard moeten achtervolgen om ze in te lopen. Het was een mooie poging. Morgen gaan we weer vol voor een sprint met Dylan (Groenewegen, red.), maar helaas wel zonder Tobias.”

De ploeg vreest dat Foss zijn sleutelbeen heeft gebroken, maar de Noor moet nog wel worden onderzocht in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het is maar de vraag of de klimmer aan de start zal staan van zijn eerstvolgende wedstrijd, de Ruta del Sol (19-23 februari), maar die kans lijkt klein.