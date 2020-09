Tirreno: CCC haalt twee renners uit koers na Covid-19-vermoedens maandag 14 september 2020 om 12:16

Łukasz Wiśniowski en Szymon Sajnok zijn door hun ploeg CCC uit Tirreno-Adriatico gehaald om reden van een vermoedelijke besmetting met het coronavirus.

Wiśniowski vertoonde gisteren, in de zevende etappe naar Loreto, milde symptomen van corona, waarna de Pool door zijn ploeg meteen uit de wedstrijd werd verwijderd. ’s Avonds onderging hij vervolgens een sneltest, die een positief resultaat gaf. Wiśniowski is geïsoleerd van de rest van de ploeg, net als zijn kamergenoot Sajnok en zijn therapeut, en ondergaat nog een PCR-test die het resultaat moet bevestigen. Sajnok had vandaag normaal de afsluitende tijdrit gereden.

“Dit is een situatie waarop we ons hebben voorbereid sinds het wedstrijdseizoen is hervat”, liet ploegdokter Max Testa weten via het team. “We zullen alle noodzakelijke protocollen respecteren als verdere tests een positief geval bevestigen.”