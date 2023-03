Tirreno-Adriatico: Tom Pidcock geeft op na nieuwe val

Moet INEOS Grenadiers zich zorgen maken over Tom Pidcock? De Brit kwam zondag in de slotetappe van Tirreno-Adriatico ten val, stapte wel weer op zijn fiets, maar besloot niet veel later er alsnog de brui aan te geven.

Pidcock ging met nog ruim honderd kilometer te gaan naar finishplaats San Benedetto del Tronto tegen de vlakte. De coureur van INEOS Grenadiers besloot zijn weg weer te vervolgen, maar moest niet veel later toch de koers verlaten.

Het is nog onduidelijk of het uit voorzorg is, of dat de Brit toch last heeft van zijn val. Voor Pidcock was het zijn tweede valpartij in Tirreno-Adriatico. In de vierde etappe naar Tortoreto maakte de 23-jarige coureur door een ongelukkige move van Wout van Aert al eens een smakker.

Pidcock was de laatste weken uitstekend op dreef. Zo won hij al een rit in de Volta ao Algarve, maar zijn zege in Strade Bianche was nog indrukwekkender. Pidcock heeft zijn zinnen gezet op de komende voorjaarsklassiekers, te beginnen met Milaan-San Remo. De Brit is een van de favorieten voor de Italiaanse klassieker, al is het nog onduidelijk hoe hij er nu fysiek voorstaat.

