zondag 10 maart 2024 om 18:22

Tirreno-Adriatico in rijtje mooiste zeges Jonas Vingegaard: “Zeer blij met de drietand-trofee”

Klassementsleider Jonas Vingegaard kwam in de slotrit van Tirreno-Adriatico niet meer in de problemen en verzekerde zich zo van de eindzege in de Koers van de Twee Zeeën. Op het podium mocht hij de welbekende drie-tandtrofee in ontvangst nemen. Een mooi moment, vertelt de Deen op de site van Visma | Lease a Bike.

“Ik ben zeer blij met de trofee”, aldus Vingegaard. “Het is dan ook een van de meest iconische trofeeën die je kan winnen in het wielrennen. Ik kijk ernaar uit om hem straks een mooie plek in mijn huis te geven. De eindzege in Tirreno-Adriatico behoort in het rijtje van mijn mooiste overwinningen.”

De slotrit van Tirreno-Adriatico eindigde in een massasprint, maar er werd wel de hele dag bijzonder hard gereden. Het was zelfs de snelste rit ooit in Tirreno-Adriatico. “Ik moet het weer zeggen: de jongens hebben nog maar eens schitterend werk geleverd om me uit de problemen te houden”, aldus Vingegaard. “Onderweg ging het razendsnel in achtervolging op de kopgroep, dus het was zaak om gefocust te blijven. Uiteindelijk werd het nog een zware dag, maar we konden de trui met verve verdedigen.”