Jonathan Milan sprint op slotdag Tirreno-Adriatico naar tweede ritzege, Jonas Vingegaard eindwinnaar

Jonathan Milan heeft de slotrit van Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Italiaan, die eerder ook al de vierde etappe won, was in een massasprint sneller dan Alexander Kristoff, Davide Cimolai en Jasper Philipsen. De eindzege ging naar Jonas Vingegaard, die zijn leidende positie in de laatste etappe niet meer in gevaar zag komen.

De slotetappe van Tirreno-Adriatico ging van en naar San Benedetto del Tronto, over een afstand van 154 kilometer. Het begin van de etappe kende nog een aardig geaccidenteerd karakter, maar de vijf plaatselijke rondes in de finale waren vlak en gingen over brede wegen. Er dreigde dus weinig gevaar voor klassementsleider Jonas Vingegaard. Maar wie pakte de laatste etappezege?

Sterke kopgroep

In de openingsfase vormde zich een sterke kopgroep. Ben Healy (EF Education-EasyPost) was er opnieuw bij en de Ier had ditmaal zijn ploeggenoot Georg Steinhauser, Luke Rowe (INEOS Grenadiers), Alessandro De Marchi (Jayco AlUla), Antonio Tiberi en Damiano Caruso (beiden Bahrain Victorious) bij zich. Meer dan twee minuten kregen de zes nooit, maar in het peloton moesten ze wel flink gas te geven om de avonturiers binnen schootsafstand te houden. Het waren natuurlijk niet de minsten vooraan.

De sprintersploegen – vooral Lidl – Trek, Alpecin-Deceuninck en Uno-X Mobility deden veel werk – brachten het verschil op een zeker moment terug tot onder de twintig tellen, maar daarna liepen de aanvallers weer wat uit. Een korte opleving, want bij het ingaan van de laatste lokale ronde waren de aanvallers eraan voor de moeite. Het was toen nog goed veertien kilometer tot de finish. De sprintvoorbereiding kon beginnen. Tim Merlier, de sprinter van Soudal Quick-Step, was op dat moment al afgestapt.

Tweede ritzege Milan

Bij het ingaan van de slotkilometer hadden de mannen van Uno-X Mobility de kop. Er viel vooraan een gaatje, waardoor Søren Wærenskjold plots in zijn eentje wat meters had. De sterke Noor zette alleen door en probeerde zo de sprinters te verrassen. Dankzij het werk van Simone Consonni kwam diens ploeggenoot Jonathan Milan echter alsnog in positie om te sprinten voor de zege.

De Italiaan moest dan wel afrekenen met onder meer Jasper Philipsen, maar deed dat met overtuiging. Alexander Kristoff werd nog tweede, voor Davide Cimolai. Jasper Philipsen kwam als vierde over de streep.