Visma | Lease a Bike schrijft historie met eindzeges in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico

Visma | Lease a Bike heeft zondagmiddag historie geschreven. Het is namelijk de eerste keer ooit dat een ploeg zowel het eindklassement van Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico kan winnen in hetzelfde jaar.

In Parijs-Nice was het de Amerikaan Matteo Jorgenson die het eindklassement op zijn naam schreef. Tourwinnaar Jonas Vingegaard deed hetzelfde – met overmacht – in Tirreno-Adriatico. Samen zorgden ze er ook voor dat de Nederlandse ploeg dit seizoen al maar liefst vijftien keer kon zegevieren.

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑𝐒 📕

Winning 🇮🇹 #TirrenoAdriatico & 🇫🇷 #ParisNice in the same year. No team did it before, untill now. 🤯

𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐕𝐢𝐬𝐦𝐚 | 𝐋𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐚 𝐁𝐢𝐤𝐞 = #𝐛𝐞𝐲𝐨𝐧𝐝𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲 🐝 pic.twitter.com/jrnYbeXWPs

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 10, 2024