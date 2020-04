Timo Roosen: “Online trainingen en wedstrijden zijn vermakelijk” zondag 26 april 2020 om 15:51

Timo Roosen is in deze koersloze periode voorstander van de online trainingen en wedstrijden die georganiseerd worden op de diverse platforms. Zelf gebruikt de renner van Jumbo-Visma een apparaat van Tacx, vertelt hij op de ploegsite.

“De e-wedstrijden van de ploeg en de Jumbo-Visma social rides zijn echt vermakelijk”, aldus Roosen. “Ook is het leuk om zo met je ploeggenoten in contact te blijven. Het maakt je dagelijkse trainingen op de Tacx toch een stuk draaglijker.”

Tijdens de coronacrisis probeert Roosen naast de ritten online ook veel buiten te trainen. “Mijn trainingen zijn er vooral op gericht mijn conditie op peil te houden. Ik probeer zoveel mogelijk mijn trainingen buiten te doen volgens de richtlijnen van de overheid. Ik volg daarbij mijn trainingsschema. Ik vind het fijn om structuur te hebben, zodat ik weet waar ik aan toe ben. Wel bekijk ik per dag of hetgeen wat er op het programma staat, haalbaar is. Het geeft mij meer voldoening als ik variatie in mijn trainingsblokken heb”, zegt Roosen.

‘Ik houd rekening met wedstrijden die hopelijk nog komen’

“Ik heb geen probleem om mij te motiveren”, vervolgt de 27-jarige Tilburger. “Het is de laatste tijd mooi weer en we kunnen en mogen buiten fietsen. Uiteraard is de belasting en intensiteit in mijn trainingen nu niet hetzelfde als normaal en gaan we ook niet elke dag diep. Maar dat neemt niet weg dat ik in mijn training rekening houd met de wedstrijden die hopelijk nog gaan komen. Het is nu vooral een kwestie van fit blijven en zo weinig mogelijk conditioneel in te boeten zodat ik er meteen kan staan zodra het seizoen weer hervat kan worden.”