zaterdag 2 december 2023 om 10:54

Timo Kielich zet acht crossen op zijn veldritkalender

Timo Kielich duikt komende winter acht keer het veld in. De Limburger begint aan zijn crossseizoen in Herentals (16 december), en begint vanaf de dag na het BK (14 januari) weer aan zijn voorbereiding op het wegseizoen.

Kielich is tegenwoordig dan ook meer wegrenner dan crosser. In dienst van het Alpecin-Deceuninck Development Team ontpopte hij zich als sprinter, die vooral in het Belgische programma goed scoorde. Kielich werd onder meer tweede, na ploegmaat Dries De Bondt, in de Antwerp Port Epic, derde in de Grote Prijs van Denain en het Circuit de Wallonie, en vierde in Nokere Koerse.

De kers op de taart kwam er echter in augustus, toen Kielich onder andere Florian Sénéchal en Arnaud De Lie erop legde in de Tour de Wallonie. Eerder kreeg Kielich al de zekerheid dat hij vanaf 2024 voor het WorldTeam van Alpecin-Deceuninck zal uitkomen.

Toch laat hij zijn eerste liefde niet links liggen. Kielich zette zijn eerste stappen in de koerswereld als crosser, en werd in 2019 zelfs Belgisch kampioen bij de beloften, voor Lander Loockx en Niels Vandeputte. Tussen Herentals en het BK, werkt Kielich alle niet-Wereldbekercrossen af, behalve Baal.