Timo Kielich: “Eindelijk krijg ik mijn kans als kopman in de sprints”

Voor Timo Kielich was het in de Tour de Wallonie vanmiddag zijn eerste profzege, nadat hij vorige maand al twee keer toesloeg in de Oberösterreich Rundfahrt. “Maar ik voel me nu pas echt top. Ik heb een goede hoogtestage gehad in het begin van de maand en dat betaalt zich nu uit”, laat de Limburger optekenen in het flashinterview.

“De etappe verliep eigenlijk vrij relaxed. Een kleine ontsnapping mocht voorop rijden en drie ploegen controleerden. Maar op het lokaal circuit werd het plots heel hectisch. Er stonden veel geparkeerde auto’s in de weg, wat het gevaarlijk maakte.”

Het is misschien een cliché, maar Kielich mocht zijn ploegmaats wel bedanken. Vooral Xandro Meurisse sloeg een leuk kloofje met de uiteindelijke winnaar in zijn spoor. “Xandro en Gianni Vermeersch hebben me perfect voorin gehouden in laatste vijf kilometer”, bevestigt Kielich. “Plots hadden we een klein gaatje, vanaf de laatste bocht ben ik dan vol doorgegaan en zo won ik.”

Na een zevende en derde plaats op de eerste twee koersdagen, is het nu dus prijs voor de nog altijd maar 23-jarige Limburger van Alpecin-Deceuninck. “Eindelijk heb ik mijn kans gekregen als kopman in de sprints. Dat doet deugd en ik werd nog perfect gebracht ook.”

Lees ook: Timo Kielich boekt eerste profzege in Tour de Wallonie, Mollema toont zich