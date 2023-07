Timo Kielich boekt eerste profzege in Tour de Wallonie

Timo Kielich heeft de derde etappe in de Tour de Wallonie gewonnen. Op de lastige aankomst in Mont-Saint-Guibert vertrok de Limburger van ver, waardoor Florian Sénéchal niet meer in zijn buurt kwam. Voor de 23-jarige renner van Alpecin-Deceuninck is het zijn eerste zege op profniveau. Arnaud De Lie legde beslag op de vierde plek en blijft leider.

Na twee relatief vlakke finales, stond vandaag op dag drie van de Tour de Wallonie voor het eerst een oplopende aankomst op het programma. Vanuit Thuin – waar vroeger steevast de apotheose van dit rondje lag – begonnen de renners aan een rit van 186 kilometer. Daarin een middengedeelte om u tegen te zeggen, dankzij de puisten van de Côte des Quatre Chemins, Côte de la Reine, Côte de Leffe en Côte de la Pairelle: allen tussen de twee en vier kilometer lang met een gemiddelde van zo’n 4%.

Reden genoeg voor Johan Meens (Bingoal WB) om al na zeven kilometer ten strijde te trekken. De 24-jarige Waal had zijn zinnen immers gezet op de bergpunten onderweg, nadat hij tijdens zijn vlucht in de eerste etappe de witte bergtrui al veroverde. Alex Colman (Flanders-Baloise) – die er in die vlucht ook al bij was – haakte zijn wagon aan, net als de Noor Tord Gudmestad (Uno-X).

Echt veel angst boezemden die drie renners de ploegen van de favorieten blijkbaar niet in, want ze kregen een voorsprong van bijna acht minuten cadeau. Daarmee maakten Axel De Lie en Luke Plapp, die namens Lotto Dstny en INEOS Grenadiers waren aangeduid om de vlucht te controleren, het zichzelf niet gemakkelijk. Maar vanaf de tussensprint in Namen vlakte het weer wat af, en was het vooral nog uitkijken naar de lastige slotkilometers.

Voor die finale eraan kwam, zagen we leider Arnaud De Lie (Lotto Dstny) nog tegen de vlakte gaan. De jonge Waal kreeg niet al te veel steun om hem terug naar het peloton te brengen en verbruikte daar al wat krachten. Onder impuls van een aanvallende Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) werden de vluchters intussen – ruim op tijd – ingerekend. Op die manier kreeg ook de tussensprint in Bousval op zo’n tien kilometer van de streep nog wat waarde. Brent Van Moer (Lotto Dsnty) pakte er de boniseconden, voor Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty) en Pim Ronhaar (Baloise-Trek Lions).

Bagioli ontregelt de finale

Maar dan moest de finale met de lastige Mont-Saint-Guibert – een klim in twee trapjes – er nog aankomen. Op het eerste trapje, zo’n vier kilometer van de streep, maakte Andrea Bagioli (Soudal – Quick-Step) van een goed moment gebruik om te demarreren. De Italiaan kwam met veel snelheid van achteren uit, waardoor topfavoriet Arnaud De Lie niet meteen op het wiel zat. Bagioli pakte bijna tien seconden, maar De Lie kon wel nog rekenen op Van Moer.

Van Moer klaarde de klus en bracht alles weer bij elkaar, maar de poging van Bagioli wakkerde wel de aanvalspogingen aan. Ook Loic Vliegen (Intermarché-Circus-Wanty) versnelde immers sterk, evenals Bauke Mollema (Lidl-Trek) bij het ingaan van de slotkilometer.

Een slimme Xandro Meurisse ging erop en erover, met Alpecin-Deceuninck-ploegmaat Timo Kielich en Florian Sénéchal (Soudal – Quick-Step) in zijn spoor. Daarachter viel meteen een klein gaatje. De Lie was wederom niet mee, en kreeg alle blikken op hem gericht. Kielich daarentegen zette zijn inspanning in op driehonderd meter van de streep en zag Sénéchal hem nooit echt bedreigen. De achterstand van De Lie bleek ook de groot om nog mee te doen voor de zege.