Tim Wellens voegt zich bij Tadej Pogacar en ploegmaats op hoogtestage

Tim Wellens heeft zich bij de ploeg van UAE Emirates gevoegd op de hoogtestage in de Sierra Nevada. De Belgische klassiekercoureur liep in de Ronde van Vlaanderen meerdere blessures op en is nog altijd niet volledig hersteld, maar kan dus al wel trainen. Dat doet hij aan de zijde van Tadej Pogačar.

Wellens plaatste maandag een foto op sociale media van hem met de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Pogačar is net als Wellens nog altijd niet topfit nadat hij in Luik-Bastenaken-Luik op meerdere plekken zijn pols brak. De Sloveen bouwt op hoogtestage aan zijn vorm richting de Tour de France, al is nog altijd niet zeker of hij die gaat halen.

Datzelfde geldt voor Wellens. Afgelopen weekend kondigde hij aan dat hij nog altijd niet voluit kon trainen. “Het gaat met de dag beter, maar ik mag tot minstens maandag (gisteren, red.) niet buitenfietsen”, zei hij nadat hij begin mei voor een tweede keer geopereerd moest worden aan zijn sleutelbeen. Daardoor liep Wellens een nieuwe trainingsachterstand op, mist hij de Ronde van Zwitserland en is de Tour nog altijd een vraagteken.

