Tim Wellens moet passen voor Ronde van Zwitserland, Tour in gevaar?

Raakt Tim Wellens op tijd fit voor de Tour de France? De Belg van UAE Emirates is nog altijd aan het herstellen van zijn sleutelbeenbreuk, opgelopen bij een massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen. Wellens zou eigenlijk deelnemen aan de komende Ronde van Zwitserland (11-18 juni), maar dit komt nog te vroeg.

Wellens brak goed twee maanden geleden zijn sleutelbeen bij een massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen, die werd veroorzaakt door de Pool Filip Maciejuk. Eind april liet Wellens weten dat hij weer (voorzichtig) kon trainen, maar twee weken geleden ging hij – om onduidelijke redenen – toch weer onder het mes. En dat op zijn 32ste verjaardag.

Wellens is nog altijd volop aan het herstellen en raakt niet op tijd fit voor de Ronde van Zwitserland. “Het gaat met de dag beter, maar ik mag tot minstens maandag niet buitenfietsen”, laat hij nu weten aan Het Laatste Nieuws.

Het is nu maar zeer de vraag of Wellens deel kan en zal uitmaken van de Tourselectie van UAE Emirates. De 110e editie van de Ronde van Frankrijk begint op zaterdag 1 juli in de Baskische stad Bilbao.