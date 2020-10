Tim Wellens viert Vuelta-ritzege met contractverlenging bij Lotto Soudal

Tim Wellens zal zaterdag 25 oktober 2020 niet snel vergeten. De Belg veroverde de vijfde rit in de Vuelta a Espana, pakte de bergtrui én hij maakte bekend zijn contract te hebben verlengd bij Lotto Soudal tot eind 2022. “Lotto Soudal is zowat mijn familie intussen”, zegt hij in het persbericht van zijn ploeg.

“Van bij de Vuelta-start was het al de ploegambitie om een rit te winnen”, laat Wellens weten, die al voor de derde keer in deze Vuelta ten aanval. “Best fijn dat die winst er nu al gekomen is. Zo kunnen we iets meer relaxed te komende ritten aanvatten. Vanochtend (gisteren, red.) al had ik het plan om mee te glippen in een eventuele ontsnapping.”

“Het was nochtans niet vanzelfsprekend. We hebben twee uur lang vol gas moeten koersen om weg te raken. Aanvankelijk verliep de samenwerking in onze groep ook niet goed omdat we twee klassementsrenners in onze groep hadden. Daarom trokken we ten aanval met ons drie, en dat werkte wel. We waren alle drie ook van hetzelfde niveau. Gelukkig was ik de sterkste op dat laatste steile stukje.”

Wellens won in het shirt van Lotto Soudal al meerdere rittenkoersen en twee etappezeges in de Giro. Zijn klassiekerseizoen verliep moeilijk, maar net daarom, om zijn korte en toch wel aparte 2020 seizoen te kleuren, drong Wellens erop aan om van start te gaan in de Vuelta. “Ik had het moeilijk door een zware val in de aanloop naar de Tour de France. Ik maakte pas mijn comeback in de Ronde van Luxemburg maar het duurde toch een tijdje voor ik de goede benen terugvond. Ik keek toch wel een beetje angstig uit naar deze Vuelta. Ongegrond dus. Ik ben overblij met deze overwinning.”

Tim Wellens, die nog een contract had tot einde 2021 vierde zijn ritzege door aan te kondigen tot minstens eind 2022 bij de ploeg te blijven. “Ik ben hier profrenner geworden in 2012. Lotto Soudal is zowat mijn familie intussen. In deze ploeg won ik zes rittenkoersen en mooie eendagswedstrijden. Waarom zou ik veranderen? Ik voel me hier goed. De ploeg vertrouwt me en ik heb veel vertrouwen in de toekomst van deze ploeg. Die ziet er trouwens heel goed uit”, zo besluit Tim Wellens.