Vuelta 2020: Tim Wellens triomfeert in Sabiñanigo, Thymen Arensman derde

Tim Wellens heeft in de Ronde van Spanje de etappe naar Sabiñanigo gewonnen. De renner van Lotto Soudal was na een rit van 184,4 kilometer de sterkste in een kopgroep met drie. Guillaume Martin finishte als tweede, voor Thymen Arensman.

Dat deze overgangsrit gemaakt was voor vluchters, bleek uit het feit dat het in de openingsfase aanvalspogingen regende. Team Sunweb zat met drie renners mee in een vlucht van veertien, die door het peloton kort werd gehouden. Caja Rural en Burgos-BH hadden immers de slag gemist.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Robert Power, Michael Storer en Martin Salmon (Sunweb), Omar Fraile (Astana), Romain Seigle (Groupama-FDJ), Will Barta (CCC Team), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Pim Ligthart (Total Direct Energie), Guillaume Martin en Fernando Barcelo (Cofidis) kleurden het eerste deel van de wedstrijd, maar een lange ontsnapping was ze niet gegund. Na 69 kilometer volgde er dan ook een hergroepering, na een wedstrijduur met een gemiddelde van 52,6 kilometer per uur.

Een nieuwe poging met Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Andrey Amador (Ineos Grenadiers), Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) en Stan Dewulf (Lotto Soudal) was eveneens een kort leven beschoren. Ide Schelling (BORA-hansgrohe) probeerde het daarna samen met Cavagna, maar de twee zouden evenmin voorop blijven.

Elf man vooruit

Een vlucht met zes vormde de aanleiding voor de formatie van een nieuwe kopgroep. Robert Power, Mark Donovan (Sunweb), Callum Scotson (Mitchelton-Scott), Fred Wright (Bahrain-McLaren), Tim Wellens (Lotto Soudal) en Jefferson Cepeda (Caja Rural – Seguros RGA) kregen gezelschap van Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Guillaume Martin (Cofidis), Nelson Oliveira (Movistar) en Matteo Badilati (Israel Start-Up Nation). Ook Thymen Arensman (Sunweb) wist de aansluiting te maken.

Samen met Wellens ging Arensman kort daarna op avontuur, waarna de twee gezamenlijk als leiders aan de Alto de Vio begonnen. Vanuit de achtergrond wist ook de Fransman Martin aan te sluiten. Wellens kwam op de top als eerste boven, net als even later op de Alto de Fanlo. Het leiderstrio had inmiddels al 3,5 minuut voorsprong bij elkaar gereden.

Bergtrui voor Wellens

Tijdens de beklimming van de Alto de Petralba zette Total Direct Energie zich plots aan kop van het peloton. De voorsprong nam af, maar de Franse formatie kon niet verhinderen dat de drie als eerste boven kwamen. De punten waren opnieuw voor Wellens, waarmee hij de leiding in het bergklassement overnam van Richard Carapaz.

In de afdaling richting Sabiñanigo bleven de drie goed samenwerken, waardoor zij onderling om de ritzege mochten strijden. Arensman plaatste een kilometer voor het einde een verrassingsaanval, waarna aanvankelijk enkel Wellens kon volgen. Martin kon nog terugkeren.

Ritzege voor Wellens

Op de oplopende finishstraat ging Wellens vanaf kop de sprint aan. Arensman moest afhaken en ook een versnelling van Martin werd vakkundig onschadelijk gemaakt. Wellens passeerde als eerste de finish en won zo twee jaar na zijn laatste ritzege in de Giro weer eens een rit in een grote ronde. Hij volgt in Sabiñanigo Greg Van Avermaet op, die hier twaalf jaar geleden won.

Het sprintje van het peloton werd gewonnen door Primož Roglič. Hij pakte daarmee nog wat extra secondes op de nummer twee Daniel Martin, die in de slotkilometer bovendien betrokken bij een valpartij. Doordat de drie-kilometer-regeling van toepassing was, kostte hem dat geen extra tijdsverlies naast de vier tellen die de Sloveen veroverde. Roglic vertrekt morgen in de leiderstrui aan de zesde etappe met aankomst bergop naar Aramón Formigal.