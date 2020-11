Tim Wellens na tweede zege: “Ik keek al een tijdje uit naar deze rit”

Tim Wellens had al een tijdje uitgekeken naar de veertiende etappe van de Vuelta a España, zei hij na afloop in het flashinterview. Tot zijn genoegen kon hij op de verraderlijke aankomst in Ourense Michael Woods afhouden in de sprint en zijn tweede overwinning binnenslepen.

Dat het niet gemakkelijk was om te winnen, zei Wellens. “Het was een helse strijd om in de lange vlucht terecht te komen. Mijn medevluchters waren vervolgens erg sterke renners. We hebben de hele dag een heel goed tempo gereden. Lange tijd had ik de indruk dat Dylan van Baarle de beste was, want hij is een erg goede rouleur. Maar toen het wat sneller ging, zag ik dat Woods en Soler erg goede benen hadden.”

In de afdaling na de uitloper van de Alto de Abelaira, de derde klim, reed Wellens samen met Soler en Štybar weg. “Ik dacht dat we vooruit bleven, maar de andere drie kwamen terug. Ik wist dat ik de laatste bocht als eerste moest ingaan. Ik voelde Woods komen, maar plotseling was de streep er al en eindigde ik als eerste. Ik had wel wat angst voor Soler in de sprint, dus het was goed dat ik als eerste aanzette.”

‘Vandaag was het perfect’

Met zijn zege bezorgde Wellens Lotto Soudal het tweede dagsucces in deze Vuelta. “We kwamen hier met de ploeg naar toe om minstens een etappe te winnen. Maar toen we die eerste pakten, zijn we blijven gaan voor die tweede. Ik wist dat vandaag me erg goed lag en ik keek al een tijdje uit naar deze rit. Uitkijken naar deze dag is een ding, maar dan moet je ook nog in de juiste positie komen; in de ontsnapping zitten en goede benen hebben. Vandaag was het perfect.”