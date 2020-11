Vuelta 2020: Tim Wellens wint in Ourense zijn tweede etappe

Tim Wellens heeft zijn tweede etappezege te pakken in de Vuelta a España. In Ourense, waar de aankomststreep lag op een helling van net geen twee kilometer, versloeg hij Michael Woods en Zdeněk Śtybar met wie hij deel uitmaakte van de lange vlucht. Primož Roglič behield het rood.

Daags na de individuele tijdrit naar Mirador de Ézaro bleef de ronde in de regio Galicië voor een heuveletappe van Lugo naar Ourense, waar de aankomststreep lag na een helling van net geen twee kilometer. Onderweg kregen de renners na een bijzonder lastige aanloop achtereenvolgens de Alto de Escairón, de Alto de Guitara en de Alto de Abelaira al voor de wielen geschoven. Een etappe voor vluchters, zou was de verwachting. Of ging een sprint de beslissing brengen?

De renners vliegen erin

Rond de klok van twaalf werd het startsein gegeven voor deze veertiende rit met Primož Roglič voor de achtste keer in de rode trui. Gelijk vanuit het vertrek vlogen de renners erin; de plaatsjes in de vlucht bleken gewild. Eerst reed een groep van acht man met daarbij ook Rémi Cavagna, Jonas Vingegaard en Nans Peters weg uit het peloton, maar al na twaalf kilometer werden zij bijgehaald.

Ook een volgende aanval met vier man werd vlot ingelopen. Een ontsnappingspoging met 26 man ging eveneens niet door. Uiteindelijk bleven Zdeněk Śtybar, Dylan van Baarle, Michael Woods, Tim Wellens en Marc Soler na veertig kilometer wèl vooruit en wat later zagen zij Thymen Arensman en Pierre-Luc Périchon aansluiten. In eerste instantie had Carlos Barbero mee de oversteek gemaakt, maar de Spanjaard moest snel lossen vooraan.

De zeven andere vluchters sloegen de handen ineen en na een strijd van een half uur, kregen zij een vrijgeleide van het peloton. Daardoor kon hun voorsprong oplopen tot meer dan vijf minuten. Liefst drie man uit de kopgroep hadden al een etappezege op zak; Soler, de best geklasseerde, won al op de tweede dag in Lekunberri. Drie dagen later was Wellens succesvol in Sabiñánigo. Nog in de eerste week zegevierde Woods in Villanueva de Valdegovia.

BORA-hansgrohe en Astana achtervolgen

Door BORA-hansgrohe en Astana, met Jumbo-Visma in hun kielzog, werd de voorsprong van de vluchters tussen de vijf en vijfenhalve minuut gehouden in aanloop naar de eerste klim, de Alto de Escairón. Daar kwam Périchon na 112,7 kilometer als eerste boven, voor Wellens en Woods. Ter hoogte van de ravitaillering werd het peloton opgeschrikt door een valpartij, maar de betrokken renners, Niki Terpstra en Max Kanter, konden voortrijden.

Aan de passage van de tussensprint na 126 kilometer was de voorsprong van de kopgroep wat afgenomen, maar de vluchters wisten in aanloop naar de Alto de Guitara opnieuw wat afstand te nemen. Wellens rondde, na 142,8 kilometer, vóór Périchon en Woods de top. Dan begon Total Direct Energie zich plots te bemoeien met de achtervolging. Met liefst vijf man zette de Franse ploeg zich op kop, waardoor het verschil met de zeven renners vooraan snel terugliep.

Met een voorsprong van tweeënhalve minuut begon de kopgroep aan de derde klim van de dag, de Alto de Abelaira. Tweeënhalve kilometer onder de top opende Woods ineens de debatten. De winnaar van de rit naar Villanueva de Valdegovia sloeg gelijk een gaatje naar zijn medevluchters, waarna Wellens en Soler wisten over te steken. Ook Štybar, Van Baarle en Arensman haalden de Canadees bij, terwijl Périchon gezien was.

Soler probeert weg te komen

Net na de top, met nog 22,7 kilometer te gaan, demarreerde Soler, maar de overige vijf vluchters waren alert. Op iets meer dan twintig kilometer van het einde versnelde de Spanjaard nog eens, maar weer waren de anderen bij de les. Ook een derde speldenprik van de Movistar-renner bleef zonder succes. Het verschil was intussen teruggelopen tot onder de twee minuten; op achttien kilometer ging echter de ‘blok erop’ in het peloton.

Omdat in het peloton de achtervolging stopte, konden de vluchters weer uitlopen. In de afdaling na de uitloper van de Alto de Abelaira reden Štybar en Soler weg, maar Wellens slaagde erin aan te sluiten. In eerste instantie leken Van Baarle, Woods en Arensman gezien, maar bij het ingaan van de laatste twee kilometer hadden zij de drie koplopers toch weer in het vizier. Op 1300 meter van de streep was de samensmelting een feit.

In het begin van de klim naar het seminarie van Ourense bepaalde Woods het tempo met Soler en Wellens in zijn wiel. Met nog zevenhonderd meter te gaan voerde de renner van EF dan het tempo op. Op vijfhonderd meter ging Wellens naar de kop, waarna Soler versnelde. De Belg kon de aanval echter pareren. In de laatste tweehonderd meter kwam Wellens dan met zijn versnelling en hij wist de koppositie te houden tot aan de streep. Woods werd tweede, Štybar derde.

Favorieten in dezelfde tijd

Het peloton kwam na drie driekwart minuut over de streep met de favorieten in dezelfde tijd. Zo gaat Primož Roglič donderdag opnieuw in het rood van start. In het klassement verdedigt hij een voorsprong van 39 seconden op Richard Carapaz en 47 tellen op Hugh Carthy.