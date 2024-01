zondag 7 januari 2024 om 09:45

Tim Wellens gelooft in Tourkansen landgenoot Remco Evenepoel: “Hij maakt zeker kans”

Voor Remco Evenepoel staat 2024 voor een groot deel in het teken van de Tour de France. De Belg van Soudal Quick-Step maakt zich op voor zijn debuut in La Grande Boucle. De grote vraag is: kan hij ook al meedoen voor de eindzege? “Niemand twijfelt eraan dat Remco met de beste renners kan meedoen”, is zijn landgenoot Tim Wellens van mening.

Wellens blikt in een interview met Cyclingnews alvast vooruit naar de 111e editie van de Ronde van Frankrijk (29 juni-21 juli) en er werd hem onder meer gevraagd naar Evenepoel. “Ook Remco maakt zeker kans. Wel minder dan Tadej Pogacar, al ben ik natuurlijk bevooroordeeld. Maar niemand twijfelt eraan dat Remco met de beste renners kan meedoen in de Tour. Als hij de Vuelta kan winnen, kan hij natuurlijk ook de Tour winnen.”

Evenepoel zal dan wel eerst moeten afrekenen met toppers als de huidige Tourwinnaar Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Tadej Pogacar. Wellens hoopt in de zomer van 2024 een cruciale rol te kunnen spelen voor Pogacar, die in 2020 en 2021 al de beste was in de Tour. De ervaren Belg is vol lof over zijn UAE Emirates-ploeggenoot. “Hoe hij altijd zijn voeten op de grond houdt… Dat maakt nog het meeste indruk.”

“Hij voelt zich niet beter dan iemand anders, ook al is hij degene die dat net wél zou kunnen doen. Hij is namelijk de beste renner ter wereld. Wel integendeel, hij is gewoon perfect normaal gebleven. Hoe je hem ziet op televisie, zo is hij ook in het echt. Hij speelt geen rol. We komen goed met elkaar overeen, aangezien hij een toffe gast is.”

Over Giro-Tour combinatie Pogacar: “Als iemand het kan, is het Tadej”

Wellens hoopt – in dienst van Pogacar – dus een gooi te doen naar de eindzege in de Tour de France. Maar zijn Sloveense kopman zal eerst nog de Giro d’Italia betwisten. Alleen: is dit wel een kansrijke combinatie? “Ik denk dat ze bij UAE Emirates wel weten wat ze doen. Ze doen niet zomaar iets.”

“Tadej heeft nu al drie jaar na elkaar bewezen dat hij de beste renner ter wereld is”, aldus Wellens. “Er is niemand meer geschikt om het te proberen. Als iemand het kan, is het Tadej.”