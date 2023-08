zondag 27 augustus 2023 om 17:03

Tim Wellens eindwinnaar Renewi Tour: “Ik richt me nu op Tour of Guangxi”

Tim Wellens heeft voor de derde keer de Benelux Tour op zijn naam geschreven. Zijn leidende positie in de editie van 2023, die de Renewi Tour heette, kwam in de slotrit niet meer in gevaar. “Ik wist dat het heel moeilijk ging worden zonder Ardennenrit, maar ik heb mij gefocust op de tijdrit en in Geraardsbergen had ik een heel goede dag”, lacht Wellens.

“Ik wist dat twee ritten heel belangrijk gingen zijn, precies daar was ik heel goed”, zegt hij tegen WielerFlits. Ook liet Wellens zich uit over de staking van de renners, die de finale te smal en dus te gevaarlijk vonden. “We zijn gestopt om een oplossing te vinden, dat is een goede keuze geweest. We hebben gediscussieerd en niet iedereen was akkoord, maar dat is ook moeilijk om iedereen op een lijn te krijgen. Maar we hebben een goede keuze gemaakt.”