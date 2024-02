maandag 19 februari 2024 om 13:49

Tim Merlier wint net als vorig jaar openingsrit UAE Tour: “Blij dat ik nu wél een mooie foto heb”

Tim Merlier heeft zijn derde zege van het seizoen beet. De Belg was maandag de snelste in de openingsrit van de UAE Tour. “Het is mijn eerste WorldTour-zege van het jaar en winnen is altijd mooi”, zei een tevreden Merlier in het flashinterview na afloop.

“Ik ben blij dat ik dit jaar wél een mooie foto heb”, zei de sprinter van Soudal Quick-Step, die vorig jaar ook al de beste was in de openingsrit van de UAE Tour. Toen was het verschil met Caleb Ewan minimaal en duurde het lang voordat hij zeker wist dat hij had gewonnen. Ditmaal was dat totaal anders. Hij won nu afgetekend, voor Arvid de Kleijn en Jakub Mareczko.

In de finale moest hij eigenlijk twee sprints rijden. Eerst naar de vod van de laatste kilometer, daarna naar de streep. “De eerste sprint is voor Bert (Van Lerberghe, red.), de laatste sprint is voor mezelf. Ik maakte de beslissing om voor de andere kant te gaan met nog zo’n vijfhonderd meter te gaan. Ik denk dat dat een goede beslissing was om daar alleen te gaan”, aldus de 31-jarige renner.

“Ik werd aanvankelijk wat geblokkeerd en zat wat te vroeg in de wind. Maar Molano en Gaviria gingen van ver aan. Ik maakte nog een foutje met de versnellingskeuze, maar toen ik eenmaal op snelheid was, kwam ik terug op hen. De finish was gelukkig net ver genoeg.”

Veel concurrentie

Merlier mikt nog op meer zeges in de UAE Tour. “Ik probeer altijd te winnen, maar het is niet gemakkelijk. Er is hier veel concurrentie. Er zijn veel sprinters hier, bijna iedereen is er. Ik ben blij dat ik de eerste binnen heb. Dat maakt dat ik de volgende ritten iets relaxter ben dan de anderen.”