maandag 19 februari 2024 om 13:22

Tim Merlier klopt Arvid de Kleijn in openingsrit UAE Tour, val ontsiert massasprint

Tim Merlier heeft de eerste etappe van de UAE Tour op zijn naam geschreven. De Belg was de snelste in een massaprint, die ontsierd werd door een grote valpartij. Arvid de Kleijn sprintte naar plek twee, Jakub Mareczko werd derde. Met Fabio Jakobsen (vierde) finishte er nog een Nederlander in de top-vijf.

De openingsrit van de UAE Tour leek op papier geknipt voor de sprinters, want onderweg kwamen de renners geen gecategoriseerde hellingen tegen. Biljartvlak was de etappe echter ook weer niet én er werd behoorlijk wat wind verwacht. Kregen we waaiers te zien in de woestijn?

Twee koplopers

In de beginfase alvast nog niet. Sowieso gebeurde er weinig in de openingskilometers. Pas na een half uur koers, koos één renner de aanval. Mark Stewart (Corratec – Vini Fantini) reed een tijdje alleen voor de meute uit, waarna zijn ploeggenoot Marco Murgano de oversteek maakte. De Brit en de Italiaan kregen een maximale voorsprong van bijna vier minuten.

Voorin het peloton zagen we onder meer de troepen van Visma | Lease a Bike, Alpecin-Deceuninck en BORA-hansgrohe. Zij hadden met respectievelijk Olav Kooij, Kaden Groves en Sam Welsford allen een snelle man in de gelederen. Samen zorgden deze ploegen ervoor dat het verschil met nog dertig kilometer te gaan, was teruggelopen tot een minuut. Soms zorgde de wind even voor wat nervositeit, maar echt op de kant ging het nooit.

Op naar een sprint

Net voor de laatste tussensprint, op 24 kilometer van de streep, ging Stewart alleen door. Murgano liet zich afzakken naar het peloton. Hij kwam nog wel als tweede door bij de tussensprint, waar Pello Bilbao vanuit het peloton nog een bonificatieseconde meesnoepte. Niet veel later zat ook het avontuur van Stewart erop. Twintig kilometer voor de finish konden we ons al gaan focussen op een massasprint.

Alhoewel… Thomas De Gendt probeerde toch nog weg te komen. De mannen van Soudal Quick-Step en BORA-hansgrohe waren echter alert en sprongen meteen op zijn wiel. Aanval geneutraliseerd, op naar een sprint. In aanloop naar die spurt ging het er aanvankelijk nog behoorlijk relaxed aan toe. Pas in de laatste tien kilometer kwam de gang er echt in. Het initiatief verschoof van de ene ploeg naar de andere en bij het ingaan van de slotkilometer reden er verschillende teams naast elkaar.

Merlier wint na valpartij in ultieme slotfase

De treintjes ontspoorden echter, waardoor we een chaotische sprint kregen. Op ongeveer tweehonderd meter van de streep leidde dit tot een valpartij. Een deel van de sprinters werd hierdoor opgehouden, maar Fernando Gaviria zat er voor en lanceerde zijn sprint. De Colombiaan zag echter nog verschillende renners over zich heen komen, onder wie Tim Merlier. De Belg won de sprint afgetekend. Het is alweer de derde seizoenszege van de snelle man van Soudal Quick-Step, want eerder won hij ook al twee ritten in de AlUla Tour.

Op een fietslengte van Merlier werd Arvid de Kleijn tweede, Jakub Mareczko eindigde op de derde plaats. Fabio Jakobsen en Sam Welsford vervolledigden de top-vijf.