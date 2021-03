Tim Merlier verslaat Mark Cavendish met overmacht in GP Monseré

Tim Merlier heeft zondag de GP Monseré 2021 gewonnen. De kopman van Alpecin-Fenix was na ruim 200 kilometer als eerste aan de finish in de tweede manche van de Bingoal Cycling Cup. Merlier verraste de concurrentie door vroeg aan te gaan. Mark Cavendish werd op enkele fietslengtes tweede, voor Timothy Dupont.

De kopgroep van de dag kreeg maximaal vier minuten van het peloton cadeau. Negen renners kleurden de koers: Clément Carisey (Delko), Syver Waersted (Uno-X), Stefano Museeuw (BEAT Cycling), Daniel Tullett (Canyon dhb), Jeroen Eyskens (EvoPro Racing), Lewis Askey (Groupama-FDJ U23), Rick Ottema (Metec-Solarwatt), Stan Van Tricht (SEG Racing Academy) en Jon Knolle (SKS Sauerland NRW).

Sprintersploegen achtervolgen

In het peloton leidden Deceuninck-Quick-Step, Alpecin-Fenix en Bingoal-WB de achtervolging in het peloton. De Belgische teams vertrouwden op hun sprinters, respectievelijk Mark Cavendish, Tim Merlier (afgelopen week nog winnaar in Le Samyn) en Timothy Dupont. Het parcours bestond uit tien lokale rondes van 19,4 kilometer rond Hooglede, Gits en Roeselare, met daarin de Hoogledeberg en de Gitsberg.

Twee rondes voor het einde was het verschil tussen de negen koplopers en het peloton ongeveer 50 seconden. De trein van Deceuninck-Quick-Step nam op dat moment het initiatief. Door de nervositeit waren er ook wat valpartijen, maar zonder grote namen daarbij betrokken. Ondertussen was er ook wat onenigheid in de kopgroep: Askey ontsnapte en kreeg Van Tricht, Carisey en Knolle met zich mee.

Hergroepering in slotronde

Op de voorlaatste passage van de Gitsberg op 26 kilometer van de meet was de situatie goed te overzien. Askey bleef als enige vroege vluchter over, maar werd op de hielen gezeten door het peloton. Een groepje met onder meer Piotr Havik, Ludovic Robeet, Hartthijs de Vries, Daan Hoole en Lindsay De Vylder haalde de jonge Brit bij, maar dertien kilometer voor de finish kwam alles weer bijeen.

Amaury Capiot trok op de laatste kasseienstrook van de Gitsberg, met nog zeven kilometer te gaan, ten aanval. De coureur van Arkéa-Samsic pakte vijf seconden, maar hij bleek een vogel voor de kat. Op de brede banen richting Roeselare wist de trein van Uno-X Capiot in te rekenen. In de sprintvoorbereiding koos Cavendish slim het wiel van Merlier, al was het erg chaotisch.

Tim Merlier gooit het op de aanval

Merlier profiteerde daardoor optimaal van een stil moment op 250 meter van de finish; met indrukwekkende pedaalslagen sloeg hij direct een gat met de rest. Mark Cavendish wist daarachter nog wel tweede te worden. Timothy Dupont strandde op de derde plaats.

Voor Merlier is het zijn tweede zege van het seizoen. Afgelopen dinsdag won hij ook al Le Samyn, de eerste manche van de Bingoal Cycling Cup.