Tim Merlier: “Vandaag was de laatste kans op een zege” zaterdag 12 september 2020 om 17:19

Met een krachtige slotsprint veroverde Tim Merlier vandaag in Tirreno-Adriatico zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau. Zijn ploeg Alpecin-Fenix – dat in Italië dankzij een wildcard mee mag doen – pakt daardoor twee dagen voor het einde de felbegeerde ritzege. “Ik ben blij dat ik in mijn nationale trui nog eens kan winnen”, vertelde hij in het flashinterview na afloop.

Merlier heeft enkele zware dagen achter de rug. “De afgelopen etappes heb ik in de bergen veel afgezien. Het ging niet gemakkelijk, zeker niet na de val op de openingsdag. Vandaag was de laatste kans om een overwinning te pakken. Dus ik ben blij dat ik mijn team en mijzelf hier aan heb kunnen helpen. ”

Merlier kwam in de slotmeters uit het wiel van Gaviria en liet Ackermann achter zich. “Onze ploegleider vertelde mij vanmorgen dat ik van ver aan moest gaan. Ik heb naar hem geluisterd en dat heeft ons de overwinning opgeleverd”, kijkt hij terug. “Ik ben blij dat ik het vandaag kon afmaken. De ploeg heeft mij perfect in positie gebracht. We hebben een risico genomen om aan de linkerkant en uit de wind te blijven. Maar ik kon het afmaken, dus dat heeft goed uitgepakt.”

Vandaag was de laatste sprintersrit. Morgen gaat Tirreno-Adriatico verder met een heuvelachtige rit naar Loreto. Maandag wordt de Italiaanse rittenkoers afgesloten met de tien kilometer lange slottijdrit.

Laatste kilometer: