Tim Merlier: “Pas twee uur voor de start weten we wie sprint: Jasper of ik”

Interview

Keuzestress bij Alpecin-Fenix, dat in deze Tour met twee topsprinters uitpakt: Tim Merlier en Jasper Philipsen. “Als ik ’s morgens wakker word, weet ik niet of ik ga sprinten”, vertelde Merlier ons gisteren. “Dat wordt ons pas twee uur voor de start – in de teambus – verteld.”

Tim Merlier kwam in de openingsrit in deze Tour ten val en liep daarbij een gekneusde dij en een verstuikte enkel op. Die besognes zijn achter de rug. “Ik had ook wat last van de knie. Daar stond maandag nog een ei op, maar de zwelling is intussen weg. Ook met de bil gaat het elke dag wat beter”, vertelde de sprinter gisteren aan Maxim Horssels, onze man in de Tour.

“Dus ik zou nog beter moeten zijn dan maandag, toen ik won”, lachte de rappe Oost-Vlaming. “Alleen… Ga ik mogen sprinten in Châteauroux? Dat weet ik nog niet. We zijn hier met twee snelle mannen, dus verdelen we de kansen. Maar ik hoop uiteraard dat het opnieuw aan mij is. Afwachten wat de ploegleiding beslist.”

En dat gebeurt volgens Merlier pas ’s ochtends in de teambus, tijdens de briefing. “Zo’n twee uur voor de start wordt de rit besproken, worden beelden getoond en wordt ons verteld hoe we het gaan aanpakken. Nee, als ik ’s morgens wakker word, weet ik nog niet of ik die dag mag sprinten. Al is het de bedoeling dat Jasper de ritten voor zijn rekening neemt waarin er een klimmetje overleefd moet worden. Hij rijdt beter bergop. En dat ik word ingezet bij de meer vlakke etappes.”

“We zijn allebei geen lead-out”

Philipsen deed maandag de lead-out voor Merlier. Dinsdag was het omgekeerd en trok Merlier de sprint aan voor de Limburger. “Eigenlijk ben ik geen lead-out”, zei Philipsen eerder. “Ja, maar ik ook niet”, reageert Merlier. “Laat ons duidelijk zijn, dat zijn we allebei niet. Dinsdag trok ik voor het eerst in mijn leven een sprint aan.”

“Het maakte me zowaar nerveus”, geeft hij toe. “Ik wilde het uiteraard goed doen. Net als Jasper maandag. Dat is geven en nemen. Het is ook goed gegaan. Op 180 meter van de finish, toen ik voelde dat ik mijn topsnelheid begon te verliezen, maakte ik plaats en kon Jasper aangaan. Ideaal, denk ik. Maar hopelijk kan ik in Châteauroux toch weer zelf aan de bak.”

Jonas Rickaert vertelde intussen aan Sporza dat hij vermoedde dat vandaag de kaart Philipsen getrokken zou worden. Nochtans is de etappe naar Châteauroux volledig vlak. Definitief uitsluitsel wellicht straks, een half uurtje voor de start. Dan passeren de renners in de mixed zone, waar ze de media te woord staan.