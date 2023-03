Tim Merlier ontgoocheld na pech in Bredene Koksijde Classic: “Ik kreeg een beer van 85kg op mij”

Bredene Koksijde Classic draaide uit op een ontgoocheling voor Tim Merlier. De Belgische sprinter van Soudal Quick-Step ging tegen de grond, kreeg te maken met materiaalpech en zat slecht gepositioneerd voor de massasprint. Uiteindelijk resulteerde dat alles in een 22ste plaats.

Op goed 50 kilometer van de streep was Merlier betrokken bij de grote valpartij, waar onder meer Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en Hugo Hofstetter ook betrokken bij waren. “Die laatste was de renners die tegen iemands wiel reed, hij kwam dan net voor mij ten val”, vertelde Merlier aan Het Nieuwsblad. “Ik kon hem niet meer ontwijken en dan kreeg ik nog een beer van 85kg op mij. Ja, dat was mijn ploegmaat Bert Van Lerberghe.”

Merlier kwam vervolgens na enkele kilometer acvhervolgen weer in de buurt van het peloton, maar moest op dat moment wisselen van fiets. “Daarna voelde ik dat er ondanks al de inspanningen nog wat in de tank zat, maar in de slotfase zat ik plots te ver. De ploegmaten hadden ook al veel krachten verloren om mij terug te brengen. Jammer, want ik had zeker kunnen meedoen voor de zege.”