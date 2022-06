Tim Merlier won zondag voor de tweede keer in zijn carrière het BK op de weg. In Middelkerke moest een fotofinish eraan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. “Ik had niet het gevoel dat ik een tweede versnelling had zoals normaal. Maar ik heb het aangedurfd en dat heeft geloond”, spreekt de kersverse Belgisch kampioen na afloop.

Over de koers vertelt Merlier het volgende: “Ik ben een paar keer mee gesprongen, alleen besloot ik op een gegeven moment te gokken. Dat was duidelijk een foute gok. Alhoewel we met twee renners mee waren, dacht ik dat het voorbij was voor mij. Toen het tweede peloton echter terugkwam, begon ik er toch weer in te geloven en uiteindelijk kwam alles nog goed. Zo zie je maar dat je er altijd in moet blijven geloven. Het zat allemaal mee vandaag.”

Ook al ging de sprint volgens Merlier niet van een leien dakje. “Ik moest van heel vroeg aangaan”, zegt hij daarover. Ik denk dat Taminiaux mij niet goed begreep. Ik riep hup hup naar hem, maar ik kwam te vroeg in de wind en moest ook even inhouden.”