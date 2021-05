Tim Merlier na opmerkelijke zege: “Wist eigenlijk niet of ik gewonnen had”

Tim Merlier was de gelukkige in de Ronde van Limburg, nadat hij in een bijzondere finale de sprint won van een uitgedund peloton. Aanvaller Brent Van Moer werd de verkeerde kant op gestuurd, waardoor hij kansloos was voor de zege. “Ik stak wel mijn handen in de lucht, maar wist eigenlijk niet of ik gewonnen had”, vertelt Merlier.

“Op 500 meter van de finish waren er nog een paar verkeerd gereden, dus daar was ik de situatie volledig uit het oog verloren”, zegt de coureur van Alpecin-Fenix. In het peloton was er dus ook onduidelijkheid over de route. “Florian Vermeersch reed daar ook verkeerd, maar ik zag het niet omdat we daar zodanig hard reden dat ik geen tijd had om na te denken.”

Toch juichte Merlier toen hij over de streep kwam in Tongeren. “Eerst wel, want ik stak mijn handen in de lucht. Daarna dacht ik, oei… Maar gelukkig win ik wel”, kan de sprinter lachen.

Pokeren

Alpecin-Fenix deed onderweg het nodige werk met Guillaume Van Keirsbulck en Laurens De Vreese, maar zij moesten lossen in de finale. Merlier had dus weinig ploegmaats in de slotfase. “Dus hebben we een beetje gepokerd, maar uiteindelijk kwam alles goed op het einde.”

Vorige week stapte Merlier nog uit de Giro vanwege oververmoeidheid en lichamelijke problemen. “Ik ben wel beter dan vorige week, en op training was het gevoel terug goed. Ik was zeker niet honderd procent, maar ik win de koers dus mag niet klagen. Nu zal ik eerst even bekomen, en daarna rijd ik Dwars door het Hageland, de Elfstedenronde en de Baloise Belgium Tour.”