Tim Merlier: “Kuurne staat in mijn hoofd hoog aangeschreven”

Fabio Jakobsen en Caleb Ewan zijn de topfavorieten in Kuurne-Brussel-Kuurne. Tim Merlier eerder een outsider. “Fabio en Caleb hebben respectievelijk al vier en twee koersen gewonnen dit jaar. Logisch dat ze een trapje hoger staan. Maar dat maakt mij niet minder ambitieus”, vertelde Merlier voor de start.

We herinneren ons Tim Merlier twee jaar geleden aan de start in Kuurne. Rotnerveus was hij. Vandaag zag de Oost-Vlaming er een stuk rustiger uit. “Ja, maar ik ben nu ook zenuwachtig hoor. Deze koers leeft bij ons in de streek. Ook op training werd er veel over gepraat. Toen ik gisteren de Kluisberg opreed, werd ik al aangemoedigd. Dat motiveert.”

Dat deze semiklassieker dan ook een doel op zich is voor hem, geeft Merlier mee. “Ik stond er eerst op voor de UAE Tour, maar uiteindelijk werd dat dan veranderd en rijd ik vandaag Kuurne en dinsdag Le Samyn. Ik geef toe dat ik dat stiekem wel goed nieuws vond. Oké, ik had in de UAE misschien al een ritje kunnen winnen, maar misschien ook niet. Hopelijk kan ik hier nu een goed resultaat rijden.”

“Natuurlijk staan Jakobsen en Ewan een trapje hoger in de voorspellingen. Dat is normaal, zij hebben al succes geboekt. Caleb won al twee keer, Fabio mocht zelfs al vier keer juichen, terwijl ik nog maar één keer sprintte in de Algarve. Maar ik voel me goed.”

Tirreno Adriatico

Uiteraard hoopt Tim Merlier deze namiddag op een sprint. “Dan kan er iets moois inzitten. In het verleden kende ik hier al twee keer pech. Hopelijk zit het nu wat meer mee. De ploeg zal in de finale in elk geval mijn kaart trekken. Ik kan rekenen op een paar sterke motoren als lead-out. Dan denk ik aan Maurice Ballerstedt, Tobias Bayer, Sam Gaze en uiteraard Edward Planckaert. Planckie weet zich als geen ander te positioneren. Ik heb een blind vertrouwen in hem.”

Na Kuurne volgt voor Merlier dus Le Samyn – dinsdag. Vervolgens de rittenkoers Tirreno Adriatico, Nokere Koerse, Bredene-Koksijde, de Oxyclean Classic (Brugge-De Panne), Dwars door Vlaanderen en de Scheldeprijs. “Eventueel kan daar nog Parijs-Roubaix bijkomen, maar dat staat nog niet vast. Ik moet ook nog wat rust inbouwen richting de Ronde van Italië.”

Voor Merlier is er ook nog geen uitsluitsel of hij dit jaar de Tour de France rijdt. Er zijn wel al gesprekken geweest over een contractverlenging, maar ook daarover is nog niets beslist.