zondag 3 december 2023 om 18:22

Tim Merlier klopt Thijs Zonneveld na zeer opvallende sprint in strandrace van Bredene

Tim Merlier heeft zondag in Bredene een strandrace gewonnen. De 31-jarige Belg, die uitkomt voor Soudal Quick-Step, rekende in een hectische sprint af met de Nederlanders Thijs Zonneveld en Jasper Ockeloen.

Op het strand van Bredene, een plaats in de Belgische provincie West-Vlaanderen, kwamen aardig wat bekende (weg)renners in actie. Tim Merlier was misschien wel de bekendste naam, maar verder gaven ook wielrenner/journalist Thijs Zonneveld, Jasper Ockeloen, Yves Lampaert, Jonas Rickaert, Jordi Warlop en Timothy Dupont acte de présence.

Een sprint moest uiteindelijk een winnaar aanwijzen. Merlier – op papier de snelste renner aan het vertrek – trok na een chaotische ‘spurt’ aan het langste eind, zoals te zien is op een foto gedeeld door Zonneveld. Merlier werd in winnende positie bijna van zijn fiets gereden door een quad, raakte uit balans en moest zo de laatste meters met de fiets aan de hand al rennend afleggen.

Zonneveld kwam er zo nog bijna overheen, maar strandde op enkele centimeters en werd dus tweede. Ockeloen kwam als derde over de streep. Door de sneeuw besloot de organisatie de asfaltstroken te schrappen en bleef het peloton dus op het strand.

Strandrace van Bredene: net aan tweedene. Gefeli ⁦@MerlierTim⁩, straf spurtje. pic.twitter.com/cJy2rPRZqn — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) December 3, 2023

Bij de vrouwen ging de zege naar een oude bekende. Oud-profwielrenster Grace Verbeke, die in 2010 de Ronde van Vlaanderen wist te winnen, haalde het voor Valerie Demey en Julie Hendrickx. Lowiek Misseeuw was dan weer de beste bij de jeugd.

Goede opmaat naar crossseizoen

Voor Merlier is zijn zege in Bredene een welkome opsteker richting zijn crossseizoen. De Belg duikt ook deze winter namelijk weer het veld in. “Ik hoop dat ik op 23 december kan beginnen in de Wereldbeker van Antwerpen. Ik zou graag ook die van Gavere rijden op 26 december en het BK in Meulebeke. En dan hoop ik links en rechts een contract te versieren”, liet hij eerder al weten.