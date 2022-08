Tim Merlier kan favorietenrol niet waarmaken: “Het beste was eraf in de sprint”

Video

Tim Merlier was de huizenhoge favoriet voor de tweede etappe van de Ronde van Spanje, die in Utrecht finishte en naar alle waarschijnlijkheid in een massasprint zou uitmonden. Dat laatste geschiedde, maar Merlier won niet. De Belgisch kampioen kon dat na afloop echter wel relativeren.

“Ik had liever gewonnen, hè”, zei Merlier, die achter winnaar Sam Bennett en Mads Pedersen derde werd, met een lach voor de camera van Het Laatste Nieuws. “Ik zat in een goede positie, maar op 400-500 meter van de streep zat ik nog aan de buitenkant van de bocht. Ik moest een klein beetje inhouden en kwam in de wind. Ik mis ook nog wat punch, denk ik.”

“Of er iets fout liep in de sprint? Er gebeurt van alles in een spurt hè, te veel om op te noemen. Maar ik werd nog twee keer afgeremd door een elleboog en verloor snelheid. Op het moment dat ik wilde aangaan, had ik al te veel energie verspeeld. Die dingetjes spelen mee. Maar Bennett reed ook gewoon een goede sprint.”

Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Merlier, voerde vrijwel de hele dag het peloton aan. Daarbij kreeg het geen tot weinig steun. “Wij waren precies wel de enige ploeg die wilde sprinten. Maar goed, op naar morgen. Er zijn nog genoeg kansen.” De etappe van zondag start en finisht in Breda. Opnieuw is het parcours biljartvlak en wordt er dus een massasprint verwacht.